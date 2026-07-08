Dok automatski menjači postaju standard u sve većem broju novih automobila, manuelni menjač polako odlazi u drugi plan. Mnogi vozači danas biraju udobnost i jednostavniju vožnju, posebno u gradskim gužvama, pa se čini da će treća pedala uskoro postati stvar prošlosti.

Ipak, pojedina istraživanja ukazuju na to da vožnja automobila sa manuelnim menjačem može imati određene prednosti kada je reč o angažovanju mozga i održavanju kognitivnih funkcija.

Zašto manuelni menjač više angažuje mozak?

Za razliku od automatskog menjača, vožnja sa manuelnim prenosom zahteva da vozač neprekidno koordinira pokrete ruku i nogu, prati broj obrtaja motora, procenjuje brzinu kretanja i u pravom trenutku menja stepen prenosa.

Sve ove radnje odvijaju se istovremeno i zahtevaju:

dobru koordinaciju pokreta,

stalnu koncentraciju,

brzo donošenje odluka,

procenu uslova u saobraćaju.

Zbog toga stručnjaci smatraju da manuelna vožnja aktivnije uključuje različite delove mozga nego vožnja automobila sa automatskim menjačem.

Mentalni trening tokom svake vožnje

Neurolozi objašnjavaju da složeni pokreti koji uključuju upravljanje kvačilom, menjačem i gasom predstavljaju dodatni izazov za motorni korteks i neuronske mreže odgovorne za koordinaciju i pažnju.

Takva kontinuirana aktivnost može doprineti održavanju:

koncentracije,

prostorne orijentacije,

brzine reakcije,

koordinacije pokreta.

Za razliku od toga, automatski menjač deo zadataka preuzima umesto vozača, zbog čega je vožnja manje zahtevna sa aspekta koordinacije.

Može li manuelni menjač da smanji rizik od demencije?

Povremeno se mogu pronaći tvrdnje da vožnja automobila sa manuelnim menjačem pomaže u očuvanju mentalnih sposobnosti i može doprineti smanjenju rizika od kognitivnog propadanja.

Međutim, važno je naglasiti da za sada ne postoje čvrsti naučni dokazi koji potvrđuju da sama vožnja manuelnog automobila sprečava demenciju ili druge neurodegenerativne bolesti.

Ono što istraživanja dosledno pokazuju jeste da aktivnosti koje zahtevaju istovremeno razmišljanje, koordinaciju i donošenje odluka mogu doprineti održavanju kognitivnih funkcija. Vožnja manuelnog automobila može biti jedna od takvih aktivnosti, ali nije zamena za druge navike koje dokazano čuvaju zdravlje mozga.

Automatik ili manuelni – šta je bolji izbor?

Izbor menjača pre svega zavisi od potreba vozača.

Automatski menjači pružaju veću udobnost, naročito u gradskoj vožnji i saobraćajnim gužvama, dok manuelni menjač zahteva više angažovanja i aktivnije učešće vozača tokom vožnje.

Bez obzira na izbor, stručnjaci ističu da su za očuvanje zdravlja mozga mnogo važniji redovna fizička aktivnost, kvalitetan san, uravnotežena ishrana, društvena aktivnost i kontinuirano mentalno angažovanje kroz učenje i rešavanje različitih zadataka.

Vožnja automobila sa manuelnim menjačem može predstavljati dodatni izazov za mozak i pomoći u održavanju pažnje i koordinacije, ali tvrdnje da sama po sebi sprečava demenciju ili značajno usporava starenje mozga za sada nisu naučno potvrđene.