Sve više ljudi poslednjih godina ulaže u zemljište na obodima Beograda, verujući da takve parcele predstavljaju dobru dugoročnu investiciju. Upravo jedan takav oglas osvanuo je u Fejsbuk grupi "Oglasi Padinska Skela, Kovilovo, Borča", gde se prodaje velika parcela u Borči.

Na prodaju je 122 ara poljoprivrednog zemljišta u naselju Borča – Veliki Budžak, po ceni od 900 evra po aru ukoliko se kupuje cela parcela.

Moguća kupovina i polovine placa

Vlasnik navodi da je zemljište uknjiženo, legalizovano i u vlasništvu 1/1, pravilnog je oblika, širine oko 26 metara, a nalazi se u zoni poljoprivrednog zemljišta van građevinskog područja.

Kupcima nudi dve mogućnosti:

cela parcela od 122 ara po ceni od 900 evra po aru ,

po ceni od , ili minimum 60 ari, po ceni od 1.100 evra po aru.

Kako ističe, nije zainteresovan za prodaju manjih delova, poput 10 ili 20 ari.

Zašto ovakve parcele privlače pažnju investitora?

Zemljište se nalazi u blizini Pupinovog i Zrenjaninskog puta, u delu Borče koji se poslednjih godina intenzivno razvija. Upravo zbog dobre saobraćajne povezanosti i širenja naselja, mnogi kupci ovakve parcele vide kao dugoročnu investiciju, očekujući da bi njihova vrednost u budućnosti mogla da raste.

Pored toga, u neposrednoj blizini parcele nalaze se struja i voda, preko puta kanala, što dodatno povećava njenu atraktivnost.

Iako je prema važećoj dokumentaciji reč o poljoprivrednom zemljištu van građevinskog područja, ovakve parcele često privlače pažnju ljudi koji žele da sačuvaju vrednost novca kroz ulaganje u nekretnine ili zemljište.

Tražena cena iznosi 900 evra po aru za kupovinu cele parcele, odnosno 1.100 evra po aru ukoliko se kupuje najmanje 60 ari.