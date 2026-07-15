Sve više ljudi poslednjih godina ulaže u zemljište na obodima Beograda, verujući da takve parcele predstavljaju dobru dugoročnu investiciju. Upravo jedan takav oglas osvanuo je u Fejsbuk grupi "Oglasi Padinska Skela, Kovilovo, Borča", gde se prodaje velika parcela u Borči.

Na prodaju je 122 ara poljoprivrednog zemljišta u naselju Borča – Veliki Budžak, po ceni od 900 evra po aru ukoliko se kupuje cela parcela.

Moguća kupovina i polovine placa

Vlasnik navodi da je zemljište uknjiženo, legalizovano i u vlasništvu 1/1, pravilnog je oblika, širine oko 26 metara, a nalazi se u zoni poljoprivrednog zemljišta van građevinskog područja.

Kupcima nudi dve mogućnosti:

  • cela parcela od 122 ara po ceni od 900 evra po aru,
  • ili minimum 60 ari, po ceni od 1.100 evra po aru.

Kako ističe, nije zainteresovan za prodaju manjih delova, poput 10 ili 20 ari.

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Zašto ovakve parcele privlače pažnju investitora?

Zemljište se nalazi u blizini Pupinovog i Zrenjaninskog puta, u delu Borče koji se poslednjih godina intenzivno razvija. Upravo zbog dobre saobraćajne povezanosti i širenja naselja, mnogi kupci ovakve parcele vide kao dugoročnu investiciju, očekujući da bi njihova vrednost u budućnosti mogla da raste.

Pored toga, u neposrednoj blizini parcele nalaze se struja i voda, preko puta kanala, što dodatno povećava njenu atraktivnost.

Iako je prema važećoj dokumentaciji reč o poljoprivrednom zemljištu van građevinskog područja, ovakve parcele često privlače pažnju ljudi koji žele da sačuvaju vrednost novca kroz ulaganje u nekretnine ili zemljište.

Tražena cena iznosi 900 evra po aru za kupovinu cele parcele, odnosno 1.100 evra po aru ukoliko se kupuje najmanje 60 ari.