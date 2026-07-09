Kada je reč o rashlađivanju automobila tokom vrelih dana, stručnjaci tvrde da postoji jednostavan trik koji može brže da ohladi unutrašnjost vozila, a pritom i smanji opterećenje klima-uređaja.

Reč je o takozvanom pravilu 4-20, koje je lako primeniti bez obzira na marku ili model automobila.

Ovaj trik podrazumeva da otvorite sva četiri prozora i vozite oko 20 sekundi, a zatim zatvorite prozore i uključite klimu. Cilj je da se užareni vazduh, koji se zadržao u kabini dok je automobil bio parkiran na suncu, prirodno izbaci napolje pre nego što klima počne da radi.

Na taj način klima-uređaj ne mora prvo da hladi ekstremno zagrejan vazduh, već može mnogo brže da postigne prijatnu temperaturu u automobilu.

Stručnjaci navode da ovaj postupak može da pomogne i u smanjenju potrošnje goriva, jer klima-uređaj ne radi pod maksimalnim opterećenjem.

Američko Ministarstvo energetike ističe da ispuštanje vrelog vazduha iz automobila pre uključivanja klime smanjuje opterećenje sistema. Takođe savetuju vozače da ne ostavljaju automobil da radi u mestu sa uključenom klimom pre nego što krenu na put.

Korišćenje klima-uređaja jedan je od najvećih faktora koji utiču na povećanu potrošnju goriva tokom letnjih vrućina. Prema podacima Ministarstva energetike SAD, upotreba klime pri veoma visokim temperaturama može da poveća potrošnju goriva kod automobila sa benzinskim ili dizel motorom za više od 25 odsto, naročito na kraćim relacijama, piše Express.