Malo šta može da izazove veću nervozu vozača od trenutka kada se na instrument tabli iznenada upali narandžasta lampica sa natpisom "Check engine". Mnogi odmah pomisle na skup kvar motora, ali razlog ponekad može biti mnogo jednostavniji – od loše zatvorenog čepa rezervoara do zaprljanog senzora.

Ipak, ovu lampicu nikada ne bi trebalo ignorisati. Ona može ukazivati na kvar koji utiče na rad motora, povećava potrošnju goriva ili vremenom dovodi do mnogo skupljih popravki.

Pre nego što zakažete servis, postoji nekoliko stvari koje možete sami da proverite.

1. Proverite da li je čep rezervoara dobro zatvoren

Jedan od najčešćih i najjednostavnijih razloga za paljenje lampice jeste loše zavrnut čep rezervoara za gorivo.

Ako ste nedavno sipali gorivo, proverite da li je čep pravilno zatvoren. Zatim pregledajte gumenu zaptivku i obratite pažnju na pukotine, oštećenja ili tragove habanja. Ukoliko čep ne dihtuje kako treba, sistem može prijaviti grešku i aktivirati upozorenje.

2. Obratite pažnju na senzore kiseonika

Senzori kiseonika imaju ključnu ulogu u pravilnom radu motora jer kontrolišu odnos vazduha i goriva.

Kada se pokvare, mogu se javiti:

povećana potrošnja goriva,

nepravilan rad motora nakon zagrevanja,

miris nalik pokvarenim jajima iz auspuha.

Vozači mogu vizuelno da provere da li na senzorima ili njihovim kablovima postoje korozija, oštećenja ili prljavština. U nekim slučajevima pažljivo čišćenje može pomoći, ali ako je senzor neispravan, biće potrebna zamena.

3. Proverite akumulator

Problemi sa akumulatorom takođe mogu izazvati paljenje lampice "Check engine".

Pregledajte da li su kleme dobro pričvršćene i da li na njima ima tragova korozije. Ako sumnjate da je akumulator oslabio, možete ga testirati u prodavnici auto-delova ili u servisu.

4. Problem može biti u katalizatoru

Lampica se može uključiti i zbog problema sa katalizatorom. Međutim, to ne znači uvek da je ovaj deo pokvaren.

U pojedinim slučajevima katalizator je samo zaprljan, pa njegovo čišćenje specijalnim sredstvima može rešiti problem. Ako se lampica nakon toga i dalje ne gasi, potrebno je obaviti detaljnu dijagnostiku jer uzrok može biti ozbiljniji kvar.

5. Pregledajte MAF senzor

MAF senzor meri količinu vazduha koja ulazi u motor i nalazi se u blizini filtera vazduha.

Ako je zaprljan prašinom, insektima ili drugim nečistoćama, motor može početi nepravilno da radi, a lampica će se uključiti.

Stručnjaci upozoravaju da se ne sme svaki MAF senzor čistiti na isti način. Posebno treba biti oprezan kod Karman Vortex senzora, koji se ne čisti kao ostali tipovi i može se lako oštetiti.

Kada obavezno treba otići u servis?

Ako ste proverili najčešće uzroke, a lampica i dalje svetli, automobil bi trebalo što pre odvesti na dijagnostiku.

Automobilski stručnjak Luk Osvald upozorava da je ignorisanje upozoravajućih lampica jedna od najčešćih grešaka vozača.

"Najveća greška koju vlasnici automobila prave jeste ignorisanje upozoravajuće lampice. Ako se problem predugo zanemaruje, mala popravka brzo može postati veliki račun."

Ako lampica treperi, ne nastavljajte vožnju

Posebno ozbiljna situacija je kada "Check engine" lampica treperi, a ne samo svetli.

To može ukazivati na kvar koji može izazvati ozbiljno oštećenje motora ili izduvnog sistema. U takvoj situaciji najsigurnije je zaustaviti vozilo i, ukoliko je potrebno, pozvati šlep službu umesto nastavka vožnje.

Pravovremena reakcija može sprečiti mnogo skuplje kvarove, ali i povećati bezbednost svih učesnika u saobraćaju.