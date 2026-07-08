istraživači sa platforme Freebets sproveli su istraživanje među 2.000 vozača u Velikoj Britaniji. Učesnici su prvo rešavali test inteligencije (IQ test), a zatim naveli koji automobil voze. Rezultati su pokazali da vozači automobila marke Volvo imaju najviši prosečan IQ.

„Oduvek je postojalo mišljenje da su vozači Volva razumni, a sada za to imamo i potvrdu“, rekao je portparol platforme Freebets Tim Agnju.

Vozači Volva ostvarili su prosečan rezultat od 115 poena na IQ testu, što se smatra iznadprosečnom inteligencijom. S druge strane, vozači BMW-a i MINI-ja imali su najniži prosečan rezultat – svega 87 poena, što spada u kategoriju ispod proseka.

Među poznatim vlasnicima Volva bili su glumice Megan Foks, Dženifer Garner i Kejt Vinslet, kao i pokojni bivši selektor fudbalske reprezentacije Engleske Sven-Goran Erikson, legendarni glumac Pol Njumen i pokojni muzičar Kurt Kobejn.

Odmah iza Volva našli su se vozači Škode, Tesle, Tojote i Honde, koji su takođe ostvarili natprosečne rezultate na testu inteligencije. Na drugom kraju liste našli su se vozači Land Rovera, Vokshola i Fijata.

„Ako vozite Škodu, Teslu, Tojotu ili Hondu, slobodno možete da budete ponosni“, rekao je Agnju, prenosi Daily Star.

Ipak, rezultate ovog istraživanja treba uzeti sa dozom rezerve, jer je zasnovano na uzorku od 2.000 ispitanika i ne predstavlja naučni dokaz da postoji veza između marke automobila i inteligencije njegovog vlasnika.