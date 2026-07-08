Većina vozača slovo D na ručici menjača automatski povezuje sa automatskim menjačima i režimom "Drive", odnosno vožnjom unapred. Međutim, kod pojedinih vozila sa manuelnim menjačem ova oznaka ima potpuno drugačije značenje.

U ovom slučaju slovo D ne označava automatski režim vožnje, već se odnosi na direct drive, odnosno direktan prenos između motora i menjača.

Šta znači D kod manuelnog menjača?

Kod automatskih menjača oznaka D predstavlja režim u kojem elektronika sama bira odgovarajući stepen prenosa i omogućava kretanje vozila unapred.

Kod manuelnih menjača situacija je drugačija. Direct drive označava stanje u kojem se snaga motora prenosi direktno na menjač, uz prenosni odnos 1:1.

To znači da se broj obrtaja motora i menjača poklapa, bez dodatnog povećanja ili smanjenja obrtnog momenta. Motor i menjač tada rade usklađeno, što omogućava mirniju i efikasniju vožnju.

Koje su prednosti direktnog prenosa?

Direktan prenos posebno dolazi do izražaja tokom vožnje konstantnom brzinom, na primer na otvorenom putu ili autoputu.

Prednosti ovog režima su:

tiši rad motora,

stabilniji rad pogonskog sklopa,

manja potrošnja goriva,

manje opterećenje određenih komponenti menjača.

Zbog toga je direktan prenos pogodan za duža putovanja gde nema potrebe za čestim promenama brzina.

D ne znači da je automobil automatik

Iako oznaka može da zbuni, manuelni menjač sa slovom D i dalje ostaje manuelni.

Vozač mora sam da:

koristi kvačilo,

menja stepene prenosa,

prati broj obrtaja motora,

prilagođava vožnju uslovima na putu.

Dakle, slovo D ne pretvara klasični menjač u automatski sistem.

Koja brzina je direktan prenos?

Kod starijih automobila sa četiri ili pet stepeni prenosa, direktan prenos je najčešće bila četvrta brzina.

Kod modernijih šestostepenih manuelnih menjača tu ulogu uglavnom preuzima peta brzina.

Ipak, direktan prenos nije isto što i najviši stepen prenosa.

Kod savremenih automobila poslednja brzina često predstavlja takozvani overdrive – prenos koji smanjuje broj obrtaja motora pri većim brzinama kako bi se dodatno smanjila potrošnja goriva i buka.

Zašto treba spustiti brzinu prilikom preticanja?

Vožnja u direktnom ili najvišem stepenu prenosa pruža veću udobnost, ali može imati i svoje ograničenje.

Kada motor radi na nižim obrtajima, odziv na papučicu gasa može biti sporiji. Zbog toga automobil neće uvek odmah pružiti dovoljno snage za naglo ubrzanje.

Prilikom preticanja ili situacija kada je potrebno brzo povećati brzinu, sigurnije je prebaciti u niži stepen prenosa kako bi motor radio u optimalnom području obrtaja.

Mala oznaka, ali važno tehničko značenje

Slovo D na manuelnom menjaču može izgledati kao ista oznaka koju koriste automatski menjači, ali njegova funkcija je potpuno drugačija. Razumevanje ove razlike može pomoći vozačima da bolje koriste svoj automobil i efikasnije prilagode vožnju uslovima na putu.