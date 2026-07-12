Automobili se često kradu kako bi bili rastavljeni i prodati u delovima, upozorava Kristofer Tomas, privatni istražitelj iz britanske agencije UK Private Investigators.

Najčešča greška vlasnika automobila

Tokom rada na brojnim slučajevima krađe vozila, primetio je da većina vlasnika pravi jednu ključnu grešku zbog koje njihov automobil postaje laka meta za manje od deset sekundi.

„Za većinu ljudi automobil je neophodan u svakodnevnom životu. Koristimo ga za odlazak na posao, vožnju dece u školu, kupovinu i svakodnevne obaveze. Za kriminalce je, s druge strane, automobil prilika za zabavu ili brzu zaradu“, rekao je Tomas.

Dodao je da je sarađivao sa kradljivcima automobila kako bi bolje razumeo njihove metode i pomogao klijentima da zaštite svoja vozila.

„Video sam automobile koji su otključavani pomoću teniske loptice pritisnute uz bravu, video sam spuštanje prozora pomoću lepljive trake, ali daleko najčešći način krađe jeste pojačavanje signala između ključa i automobila“, objasnio je.

Uređaji za krađu automobila sa sistemom bez ključa (keyless entry) na ilegalnom tržištu mogu da koštaju i više od 15.000 funti, ali iskusni lopovi mogu sami da naprave uređaj za presretanje i pojačavanje signala za svega nekoliko stotina funti.

Prema rečima stručnjaka, najveća greška vlasnika je to što ključeve ostavljaju odmah pored ulaznih vrata.

„Vaš automobil na svakih nekoliko sekundi šalje signal tražeći ključ. Kada je ključ u dometu, on odgovara automobilu i vozilo se otključava“, objasnio je Tomas.

Ako ključeve držite blizu ulaznih vrata, lopovi mogu da uhvate i pojačaju njihov signal, a zatim bez problema otključaju i odvezu automobil. Čak ni pomeranje ključeva dublje u kuću ponekad nije dovoljno, jer neki uređaji imaju veoma veliki domet.

Zaštitne futrole nisu uvek efikasne

Na tržištu postoje specijalne zaštitne futrole koje blokiraju signal ključa, ali stručnjak upozorava da nisu sve jednako efikasne i da ih treba obavezno testirati pre upotrebe.

Mnogo jeftinije, a i dalje veoma efikasno rešenje jeste obična metalna kutija za keks.

„Svi smo viđali limene kutije za keks u prodavnicama ili kod kuće. Upravo takva metalna kutija može da posluži kao jednostavan Faradejev kavez i blokira signal koji emituje ključ, čime lopovima znatno otežava krađu automobila“, zaključio je Tomas, prenosi Express.