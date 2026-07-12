Kina je retko otvorila vrata u jedan od najosetljivijih delova svog vojnog razvoja: mikrotalasno oružje velike snage. Istraživači sa Nacionalnog univerziteta odbrambene tehnologije objavili su tehničke detalje o novoj generaciji sistema impulsne snage, među kojima se izdvaja platforma klase 100 gigavata.

U pitanju nije običan uređaj za ometanje. Mikrotalasno oružje velike snage ne mora da raznese metu eksplozijom. Njegov cilj je elektronika: senzori, komunikacije, procesori, prijemnici, napajanje i nezaštićeni sklopovi. U svemiru, gde sateliti zavise od osetljive elektronike, takav impuls može biti mnogo opasniji od klasičnog „šuma“ u komunikaciji.

Kineski rad, objavljen u časopisu „Snažni laseri i snopovi čestica“ (强激光与粒子束), navodi da su sistemi impulsne snage prešli put od laboratorijskih prototipova do praktične vojne primene. Reč je o specijalizovanom izdanju koje prati snažne lasere, mikrotalase velike snage, snopove čestica, akceleratore i impulsnu energiju, pa objavljivanje ovakvog rada nije slučajno „curenje“, već kontrolisan prikaz pravca u kome se kreće kineska vojno-tehnička istraživačka zajednica.

Peking ne govori samo o teoriji, već o tehnologiji koja se približava realnim borbenim sistemima.

Oružje koje ne mora da pogodi satelit da bi ga onesposobilo

Mikrotalasni sistemi velike snage pripadaju porodici usmerenog energetskog oružja. Umesto projektila, koriste kratak i izuzetno snažan elektromagnetni impuls. Protiv zemaljskih ciljeva takav sistem može da poremeti komunikacije, onesposobi elektroniku dronova, radara, vozila ili komandnih stanica. Protiv satelita u niskoj orbiti priča postaje mnogo ozbiljnija.

Prema kineskim istraživačima, mikrotalasni impulsi klase jednog gigavata mogu da izazovu ozbiljne smetnje ili oštećenja elektronskog hardvera na satelitima u niskoj Zemljinoj orbiti. Sistem koji ide daleko iznad toga, do klase 100 GW, zato se odmah čita kao potencijalna pretnja velikim satelitskim konstelacijama.

Najveće ime u toj priči je Starlink. Mreža Ilona Maska promenila je posrednički rat u Ukrajini, jer je obezbedila komunikacije, vezu za dronove, prenos podataka i komandovanje tamo gde bi klasična infrastruktura bila uništena ili ometena. Upravo zato vojni planeri u Kini, Rusiji i SAD sve ozbiljnije posmatraju satelitske konstelacije kao metu, a ne samo kao civilnu telekomunikacionu uslugu.

Mikrotalasno oružje ne mora nužno da napravi spektakularnu eksploziju u orbiti. Dovoljno je da poremeti elektroniku, degradira rad, privremeno zaslepi sistem ili ošteti komponente. U ratu u kome se sve oslanja na podatke, veza koja kasni, prekida se ili gubi pouzdanost može biti jednako važna kao oboreni satelit.

Kako se dobija 100 gigavata

Kineski sistem ne počiva na jednom ogromnom generatoru, već na povezivanju više modula impulsne snage u jednu sinhronizovanu platformu. To je tehnički ključ. Pojedinačni generatori imaju granice: izolacija, zagrevanje, masa, veličina, stabilnost i gubici postaju problem što se snaga povećava.

NUDT zato opisuje rešenje u kome više kompaktnih modula radi zajedno. Svaki modul ostaje u efikasnom režimu, a njihovi impulsi se sinhronizuju kako bi se dobio mnogo jači izlaz. Takav pristup povećava odnos snage i mase, što je presudno ako sistem jednog dana treba da se postavi na vozilo, plovilo, avion, mobilnu platformu ili svemirski sistem.

U radu se navodi da je dostizanje desetina gigavata uz stroga ograničenja prostora i težine jedan od glavnih pravaca razvoja mikrotalasnog oružja. To znači da Kina ne juri samo sirovu snagu, već upotrebljiv sistem. Veliki laboratorijski uređaj može da zadivi inženjere, ali vojsci treba nešto što se može transportovati, sakriti, napajati, održavati i aktivirati u pravom trenutku.

Kineski istraživači pominju i potpuno čvrste impulsne sisteme, namenjene različitim operativnim zahtevima. Takvi sistemi su važni jer obećavaju veću pouzdanost, manju složenost i brže aktiviranje od starijih rešenja koja zavise od masivnih i osetljivih komponenti.

Zašto se ova tehnologija uklapa u kineski način rata

Kina ne razvija ovu tehnologiju u praznom prostoru. Njena vojska godinama gradi arsenal za rat u kome protivnik zavisi od satelita, mreža, radara, veza i preciznog navođenja. Američka vojska je upravo takav protivnik. Bez satelitske navigacije, komunikacija, letećih radara, podatkovnih veza i digitalnog komandovanja, američka prednost brzo se sužava.

Zato mikrotalasno oružje ne treba posmatrati kao egzotičan projekat, već kao deo šire kineske strategije: pogoditi nervni sistem protivnika, ne samo njegove tenkove, avione ili plovila. Sateliti u niskoj orbiti, dronovi, radari i komunikacioni čvorovi postaju prirodne mete.

Posebno je važna mogućnost napada bez stvaranja velikog oblaka svemirskog otpada. Klasično uništavanje satelita raketom proizvodi krhotine i politički skandal. Elektronsko ili mikrotalasno onesposobljavanje može biti teže za dokazivanje, lakše za poricanje i pogodnije za sivu zonu između mira i otvorenog rata.

To je razlog zbog koga se sistemi klase HPM sve češće povezuju sa antisatelitskim operacijama. Ne zato što će zameniti rakete, već zato što nude drugačiju vrstu pritiska: tišu, fleksibilniju i potencijalno ponovljivu.

Starlink kao vojni problem, ne samo privatna mreža

Starlink je formalno privatna satelitska mreža, ali rat u Ukrajini pokazao je koliko brzo civilna infrastruktura postaje vojni alat. Veza za jedinice na terenu, koordinacija dronova, razmena podataka i otpornost na uništenje zemaljske infrastrukture učinili su satelite u niskoj orbiti delom borbenog poretka.

Za Kinu, to je lekcija iz realnog rata. Ukoliko bi izbila velika kriza oko Tajvana ili širi sukob u Pacifiku, američke i savezničke snage pokušale bi da koriste slične komercijalne i vojne mreže za održavanje komunikacija u uslovima napada na baze, kablove, radare i komandne centre.

Mikrotalasno oružje koje može da poremeti ili ošteti satelitsku elektroniku zato je direktan odgovor na mrežni rat. Ne mora da uništi celu konstelaciju. Dovoljno je da na određenom prostoru i u određenom vremenu smanji pouzdanost sistema, prekine vezu ili primora protivnika da pređe na sporije i ranjivije rezerve.

Kod velikih konstelacija problem je i broj. Raketa može da obori jedan satelit, ali Starlink i slične mreže imaju stotine i hiljade letelica. Mikrotalasni pristup obećava drugačiju logiku: napad na elektroniku, ometanje šire zone, ponovljivi impulsi i pritisak na mrežu umesto pojedinačnog lova na svaki satelit.

Hladnoća, kondenzatori i realna upotreba

Kineski rad ne govori samo o vršnoj snazi. Pominje i prateće tehnologije koje odlučuju da li oružje može da radi na terenu. Jedna od njih je hibridni sistem litijum-jonskih kondenzatora koji može da se trenutno aktivira na temperaturama do minus 40 stepeni Celzijusa, uz stabilno snabdevanje električnom energijom.

To je detalj koji zvuči manje atraktivno od 100 GW, ali je vojno presudan. Oružje koje radi samo u laboratoriji nije oružje. Sistem koji može da se aktivira na hladnoći, u teškim uslovima i bez dugog zagrevanja već je bliži realnoj jedinici za elektronsko ratovanje.

Kina sada nastoji da reši tri problema odjednom: snagu, kompaktnost i izdržljivost. Samo kada se te tri stvari spoje, mikrotalasno oružje prelazi iz naučne demonstracije u sredstvo koje vojska može da rasporedi.

Koliko je pretnja stvarna

Treba biti rezervisan sa frazom „spržiće satelite“. Mikrotalasni impuls može da izazove smetnje, degradaciju, privremeno onesposobljavanje ili oštećenje elektronike, ali stvarni efekat zavisi od udaljenosti, usmerenja snopa, trajanja impulsa, zaštite satelita, frekvencije, atmosferskih uslova i preciznosti ciljanja.

Sateliti nisu pasivne igračke. Vojni sistemi imaju zaštitu, procedure oporavka, redundansu, promenu režima rada i mogućnost manevra. Komercijalne konstelacije imaju prednost broja: gubitak jednog satelita ne obara celu mrežu. Zato je najrealnija pretnja u degradaciji, ometanju i stvaranju rupe u mreži, ne u filmskom spaljivanju čitave konstelacije jednim pritiskom na dugme. HPM oružje može biti opasno jer napada ono što savremene vojske najviše koriste: elektroniku i komunikacije.

Kineski istraživači tvrde da njihova zemlja ima prednost u industrijskim kapacitetima, ulaganjima i pristupu materijalima, uključujući retke zemlje. To je poruka spolja koliko i tehnički opis. Peking želi da pokaže da se trka u oružju usmerene energije više ne vodi samo u američkim laboratorijama.

Budući razvoj, prema radu, ide ka boljoj kontroli energetskog snopa, smanjenju veličine sistema i obaranju troškova. U jeziku vojske, to znači manje laboratorijskih čudovišta i više uređaja koji mogu da se postave tamo gde su potrebni: uz radare, PVO, jedinice elektronskog ratovanja, mobilne lansere ili platforme koje gledaju ka niskoj orbiti.