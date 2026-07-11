Kišni dani, kuvanje, sušenje veša u zatvorenom prostoru ili rad klima-uređaja mogu povećati količinu vlage u vazduhu, a ako se problem zanemari, postoji veći rizik od pojave buđi.

Upravo zbog toga poslednjih meseci pažnju privlači jednostavan kućni trik za koji su potrebni samo krupna so i nekoliko listova lovora. Reč je o prirodnom upijaču vlage koji može pomoći da se smanji kondenzacija oko prozora, a istovremeno doprinese prijatnijem mirisu u prostoriji.

Glavni sastojak ovog trika je krupna kuhinjska so. Zahvaljujući svojim higroskopnim svojstvima, ona prirodno privlači i upija vlagu iz vazduha. Stručnjaci navode da je krupna so bolji izbor od sitne, jer se sporije rastvara i duže zadržava sposobnost upijanja vlage.

Lovorov list ima drugačiju ulogu. On sadrži eterična ulja i prirodna jedinjenja koja mogu osvežiti prostor i ublažiti neprijatne mirise. Ipak, važno je naglasiti da ovaj trik ne uklanja buđ koja se već pojavila, već može poslužiti samo kao preventiva protiv viška vlage.

Za pripremu prirodnog upijača dovoljno je uzeti staklenu teglu zapremine od 300 do 500 mililitara, napuniti je do tri četvrtine krupnom solju i dodati tri do pet suvih listova lovora. Teglu potom postavite na prozorsku dasku ili drugo mesto gde se kondenzacija najčešće pojavljuje.

Kada primetite da je so postala vlažna i počela da se stvrdnjava u grudve, zamenite je novom kako bi nastavila da upija vlagu.

Stručnjaci ipak podsećaju da nijedan kućni trik ne može zameniti redovno provetravanje doma. Ako se prozori često magle ili se buđ uporno vraća, potrebno je proveriti ventilaciju, dihtunge na prozorima i pronaći pravi uzrok problema, jer je to jedini način da se vlaga trajno reši.