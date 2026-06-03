Krađe katalizatora poslednjih godina beleže značajan porast, a stručnjaci iz nemačkog automobilskog kluba ADAC upozoravaju da ovaj vid kriminala vozačima može doneti ozbiljne finansijske gubitke, ali i privremeno ostaviti vozilo van upotrebe.

Razlog zbog kojeg lopovi sve češće ciljaju upravo katalizatore leži u njihovom sastavu. U njima se nalaze plemeniti metali poput platine, paladijuma i rodijuma, koji imaju važnu ulogu u smanjenju štetnih emisija izduvnih gasova. Na tržištu sekundarnih sirovina ovi metali postižu visoku cenu, zbog čega su katalizatori postali veoma tražena roba među kriminalnim grupama.

Posebnu pažnju privlači rodijum, jedan od najvrednijih plemenitih metala na svetu. Njegova visoka tržišna vrednost motiviše lopove da u kratkom roku uklone katalizator i prodaju ga kao izvor dragocenih sirovina.

Prema podacima ADAC-a, najvećem riziku izloženi su stariji automobili. Kod mnogih modela katalizator je postavljen ispod vozila i relativno je lako dostupan, pa ga iskusni lopovi mogu ukloniti za svega nekoliko minuta.

Među modelima koji se često pominju kao meta krađa nalaze se VW Polo III proizveden između 1994. i 2001. godine, Opel Astra G, Toyota Prius III, Mitsubishi Carisma i Mitsubishi Space Wagon. Na listi su i Seat Arosa, VW Lupo, kao i Honda Jazz. Nasuprot tome, kod novijih vozila katalizatori su uglavnom smešteni bliže motoru, što njihovo uklanjanje čini znatno težim.

Stručnjaci ističu da je garaža i dalje najbolja zaštita od ovakvih krađa. Kada to nije moguće, preporučuje se parkiranje na osvetljenim lokacijama sa većim protokom ljudi i vozila, jer takva mesta predstavljaju veći rizik za lopove.

Dodatni nivo bezbednosti mogu pružiti alarmni sistemi sa senzorima vibracija ili promene nagiba vozila. Savremeniji uređaji mogu vlasniku odmah poslati obaveštenje na mobilni telefon ukoliko registruju sumnjivu aktivnost. Ipak, njihova ugradnja u starije automobile često zahteva dodatne troškove i određene tehničke prepravke.

Posledice krađe katalizatora ne svode se samo na finansijsku štetu. Vozilo nakon krađe više ne ispunjava propisane uslove za normalno učestvovanje u saobraćaju, dok izduvni sistem postaje znatno bučniji. U većini slučajeva automobil je potrebno transportovati do servisa, što dodatno povećava troškove.

Cena novog katalizatora zajedno sa ugradnjom često premašuje 1.000 evra, a konačan iznos zavisi od modela vozila i cene rezervnih delova. Zato ovakva krađa za mnoge vlasnike predstavlja neočekivan i ozbiljan udar na kućni budžet.

Kada je reč o nadoknadi štete, vozači koji imaju delimično ili puno kasko osiguranje uglavnom mogu računati na pokriće troškova nastalih krađom katalizatora. S druge strane, vlasnici automobila koji poseduju samo obavezno osiguranje od autoodgovornosti najčešće moraju sami da finansiraju kupovinu i ugradnju novog dela.

Zbog toga stručnjaci savetuju dodatni oprez, naročito vlasnicima starijih benzinskih automobila, jer pravilnim izborom mesta za parkiranje i dodatnim merama zaštite mogu značajno smanjiti rizik da postanu žrtve ove sve rasprostranjenije vrste krađe, piše Fenix-magazin/MD.