Tokom letnjih meseci većina vozača pažnju posvećuje rashladnom sistemu, klimi i stanju motora, dok se pneumatici često zanemaruju. Ipak, upravo su gume jedan od najvažnijih faktora bezbednosti, posebno kada temperature porastu, a asfalt postane izuzetno vruć.
Visoke temperature mogu značajno uticati na ponašanje pneumatika, njihovo habanje i stabilnost vozila, zbog čega stručnjaci savetuju da se tokom leta redovno proverava njihovo stanje.
Pravilan pritisak u gumama je najvažniji
Nemački autoklub ADAC upozorava da vozači tokom toplih dana treba dodatno da obrate pažnju na pritisak u pneumaticima.
Kada je napolju veoma toplo, vazduh u gumama se zagreva i širi, a pravilno podešen pritisak pomaže da guma zadrži optimalne performanse i tokom zahtevnijih uslova vožnje.
Stručnjaci preporučuju da se pritisak u nekim situacijama poveća za oko 0,2 bara u odnosu na standardnu vrednost koju je propisao proizvođač vozila.
Preporučene vrednosti najčešće se nalaze:
- na unutrašnjoj strani poklopca rezervoara,
- na B-stubu vozila,
- u fabričkom uputstvu automobila.
Nikada ne proveravajte pritisak odmah nakon vožnje
Jedna od najčešćih grešaka jeste merenje pritiska kada su gume već zagrejane.
Tokom vožnje pneumatici se zagrevaju, vazduh u njima se širi i rezultat merenja može biti netačno visok. Zbog toga se kontrola preporučuje kada su gume hladne – pre polaska ili nakon dužeg mirovanja vozila.
Posebno je važno proveriti pritisak pre dužih putovanja, kada je automobil dodatno opterećen putnicima i prtljagom.
U takvim uslovima stručnjaci preporučuju povećanje pritiska za oko 0,3 do 0,4 bara, ali samo u granicama koje dozvoljava proizvođač.
Smanjivanje pritiska leti može biti velika greška
Mnogi vozači veruju da tokom velikih vrućina treba smanjiti pritisak u gumama, ali stručnjaci upozoravaju da je to pogrešna praksa.
Prenizak pritisak izaziva veće savijanje pneumatika tokom vožnje, povećava zagrevanje i ubrzava habanje. Osim toga, može negativno uticati na upravljivost automobila i produžiti zaustavni put.
Rizik je posebno izražen tokom dugih vožnji, visokih temperatura i vožnje većim brzinama.
Zimske gume nisu za leto
Pored pravilnog pritiska, važno je koristiti odgovarajuće pneumatike za sezonu.
Zimske gume nisu namenjene vožnji po vrelim letnjim danima. Njihova meša i konstrukcija prilagođene su niskim temperaturama, pa se na zagrejanom asfaltu brže troše, slabije prijanjaju i mogu negativno uticati na bezbednost.
Nekoliko minuta provere može sprečiti velike probleme
Redovna kontrola guma jednostavan je postupak koji može značajno doprineti bezbednosti na putu.
Ispravni pneumatici i odgovarajući pritisak omogućavaju:
- bolju stabilnost vozila,
- kraći zaustavni put,
- ravnomernije trošenje guma,
- manji rizik od oštećenja tokom vožnje.
Zbog toga stručnjaci savetuju da pregled pneumatika postane obavezna navika svakog vozača, posebno pred letnja putovanja kada visoke temperature dodatno opterećuju automobil.
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