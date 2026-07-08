Tokom letnjih meseci većina vozača pažnju posvećuje rashladnom sistemu, klimi i stanju motora, dok se pneumatici često zanemaruju. Ipak, upravo su gume jedan od najvažnijih faktora bezbednosti, posebno kada temperature porastu, a asfalt postane izuzetno vruć.

Visoke temperature mogu značajno uticati na ponašanje pneumatika, njihovo habanje i stabilnost vozila, zbog čega stručnjaci savetuju da se tokom leta redovno proverava njihovo stanje.

Pravilan pritisak u gumama je najvažniji

Nemački autoklub ADAC upozorava da vozači tokom toplih dana treba dodatno da obrate pažnju na pritisak u pneumaticima.

Kada je napolju veoma toplo, vazduh u gumama se zagreva i širi, a pravilno podešen pritisak pomaže da guma zadrži optimalne performanse i tokom zahtevnijih uslova vožnje.

Stručnjaci preporučuju da se pritisak u nekim situacijama poveća za oko 0,2 bara u odnosu na standardnu vrednost koju je propisao proizvođač vozila.

Preporučene vrednosti najčešće se nalaze:

  • na unutrašnjoj strani poklopca rezervoara,
  • na B-stubu vozila,
  • u fabričkom uputstvu automobila.

Nikada ne proveravajte pritisak odmah nakon vožnje

Jedna od najčešćih grešaka jeste merenje pritiska kada su gume već zagrejane.

Tokom vožnje pneumatici se zagrevaju, vazduh u njima se širi i rezultat merenja može biti netačno visok. Zbog toga se kontrola preporučuje kada su gume hladne – pre polaska ili nakon dužeg mirovanja vozila.

Posebno je važno proveriti pritisak pre dužih putovanja, kada je automobil dodatno opterećen putnicima i prtljagom.

U takvim uslovima stručnjaci preporučuju povećanje pritiska za oko 0,3 do 0,4 bara, ali samo u granicama koje dozvoljava proizvođač.

Smanjivanje pritiska leti može biti velika greška

Mnogi vozači veruju da tokom velikih vrućina treba smanjiti pritisak u gumama, ali stručnjaci upozoravaju da je to pogrešna praksa.

Prenizak pritisak izaziva veće savijanje pneumatika tokom vožnje, povećava zagrevanje i ubrzava habanje. Osim toga, može negativno uticati na upravljivost automobila i produžiti zaustavni put.

Rizik je posebno izražen tokom dugih vožnji, visokih temperatura i vožnje većim brzinama.

Zimske gume nisu za leto

Pored pravilnog pritiska, važno je koristiti odgovarajuće pneumatike za sezonu.

Zimske gume nisu namenjene vožnji po vrelim letnjim danima. Njihova meša i konstrukcija prilagođene su niskim temperaturama, pa se na zagrejanom asfaltu brže troše, slabije prijanjaju i mogu negativno uticati na bezbednost.

Nekoliko minuta provere može sprečiti velike probleme

Redovna kontrola guma jednostavan je postupak koji može značajno doprineti bezbednosti na putu.

Ispravni pneumatici i odgovarajući pritisak omogućavaju:

  • bolju stabilnost vozila,
  • kraći zaustavni put,
  • ravnomernije trošenje guma,
  • manji rizik od oštećenja tokom vožnje.

Zbog toga stručnjaci savetuju da pregled pneumatika postane obavezna navika svakog vozača, posebno pred letnja putovanja kada visoke temperature dodatno opterećuju automobil.