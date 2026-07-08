Tokom letnjih meseci većina vozača pažnju posvećuje rashladnom sistemu, klimi i stanju motora, dok se pneumatici često zanemaruju. Ipak, upravo su gume jedan od najvažnijih faktora bezbednosti, posebno kada temperature porastu, a asfalt postane izuzetno vruć.

Visoke temperature mogu značajno uticati na ponašanje pneumatika, njihovo habanje i stabilnost vozila, zbog čega stručnjaci savetuju da se tokom leta redovno proverava njihovo stanje.

Pravilan pritisak u gumama je najvažniji

Nemački autoklub ADAC upozorava da vozači tokom toplih dana treba dodatno da obrate pažnju na pritisak u pneumaticima.

Kada je napolju veoma toplo, vazduh u gumama se zagreva i širi, a pravilno podešen pritisak pomaže da guma zadrži optimalne performanse i tokom zahtevnijih uslova vožnje.

Stručnjaci preporučuju da se pritisak u nekim situacijama poveća za oko 0,2 bara u odnosu na standardnu vrednost koju je propisao proizvođač vozila.

Preporučene vrednosti najčešće se nalaze:

na unutrašnjoj strani poklopca rezervoara,

na B-stubu vozila,

u fabričkom uputstvu automobila.

Nikada ne proveravajte pritisak odmah nakon vožnje

Jedna od najčešćih grešaka jeste merenje pritiska kada su gume već zagrejane.

Tokom vožnje pneumatici se zagrevaju, vazduh u njima se širi i rezultat merenja može biti netačno visok. Zbog toga se kontrola preporučuje kada su gume hladne – pre polaska ili nakon dužeg mirovanja vozila.

Posebno je važno proveriti pritisak pre dužih putovanja, kada je automobil dodatno opterećen putnicima i prtljagom.

U takvim uslovima stručnjaci preporučuju povećanje pritiska za oko 0,3 do 0,4 bara, ali samo u granicama koje dozvoljava proizvođač.

Smanjivanje pritiska leti može biti velika greška

Mnogi vozači veruju da tokom velikih vrućina treba smanjiti pritisak u gumama, ali stručnjaci upozoravaju da je to pogrešna praksa.

Prenizak pritisak izaziva veće savijanje pneumatika tokom vožnje, povećava zagrevanje i ubrzava habanje. Osim toga, može negativno uticati na upravljivost automobila i produžiti zaustavni put.

Rizik je posebno izražen tokom dugih vožnji, visokih temperatura i vožnje većim brzinama.

Zimske gume nisu za leto

Pored pravilnog pritiska, važno je koristiti odgovarajuće pneumatike za sezonu.

Zimske gume nisu namenjene vožnji po vrelim letnjim danima. Njihova meša i konstrukcija prilagođene su niskim temperaturama, pa se na zagrejanom asfaltu brže troše, slabije prijanjaju i mogu negativno uticati na bezbednost.

Nekoliko minuta provere može sprečiti velike probleme

Redovna kontrola guma jednostavan je postupak koji može značajno doprineti bezbednosti na putu.

Ispravni pneumatici i odgovarajući pritisak omogućavaju:

bolju stabilnost vozila,

kraći zaustavni put,

ravnomernije trošenje guma,

manji rizik od oštećenja tokom vožnje.

Zbog toga stručnjaci savetuju da pregled pneumatika postane obavezna navika svakog vozača, posebno pred letnja putovanja kada visoke temperature dodatno opterećuju automobil.