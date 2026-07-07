Tokom leta gotovo svaki vozač koristi zaštitu za vetrobransko staklo kako bi sprečio prekomerno zagrevanje unutrašnjosti automobila dok je parkiran na suncu.

Međutim, mnogima je poznat problem da zaštita nakon zatvaranja vrata ili zbog neravnina na komandnoj tabli jednostavno padne i prestane da obavlja svoju funkciju.

Jednostavan trik

Ipak, rešenje je iznenađujuće jednostavno i ne zahteva kupovinu bilo kakvih dodataka.

Dovoljno je da na krajeve komandne table postavite dva mala predmeta koja većina vozača već ima u automobilu – na primer, osveživač vazduha, krpu od mikrofibera ili neki drugi manji predmet koji može da posluži kao oslonac. Zatim zaštitu naslonite na njih i dodatno učvrstite spuštenim štitnicima za sunce iznad vozača i suvozača.

Efikasno rashlađivanje

Na taj način zaštita za sunce ostaje čvrsto na mestu čak i kada zatvorite vrata ili dune jači vetar, a ceo postupak traje svega nekoliko sekundi. Ovaj trik poslednjih dana postao je veoma popularan na društvenim mrežama upravo zato što koristi predmete koje već imate pri ruci.

Osim što sprečava padanje zaštite, pravilno postavljen štit pomaže da temperatura u automobilu bude nekoliko stepeni niža, piše Jutarnji list.

Takođe štiti volan, komandnu tablu i presvlake od štetnog UV zračenja, a nakon ulaska u automobil smanjuje potrebu za intenzivnim hlađenjem pomoću klima-uređaja.