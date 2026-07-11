KO SE TO UPLAŠIO? Platforma za prijavu bahatih moćnika već zasmetala mnogima

HAKERSKI NAPAD! Iz inostranstva pokušali da sruše platformu Ko si bre ti

Portal koji je pokrenuo Aleksandar Vučić, na kom je narod masovno počeo da prijavljuje zloupotrebe funkcionera, našao se na udaru. „Oboreni su svi rekordi. Za prva 24 sata stiglo 429 prijava“, saopštio je predsednik Srbije

VUČIĆ VEĆ KRENUO DA REŠAVA PRVE PRIJAVE GRAĐANA

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HOROR U ŠAPCU

Kutije s mecima ispred prostorija SNS



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Neobična priča iz zoološkog vrta u Beogradu

Pelikan živi sa dve gospođe

Ženke ga cene jer ima veliku grbu!

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UŽAS Tela dvojice državljana Srbije pronađena u Bugarskoj

NOVI PAZAR ZAVIJEN U CRNO

Jedan kamiondžija ubijen, drugog prikleštilo vozilo!



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Tramp ozbiljno zapretio

Spržiću ceo Iran ako pokušaju da me ubiju

Iranski vođa Modžtaba Hamnej zakleo se da će smrt njegovog oca Alija Hamneja biti osvećena

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Fudbaleru Kampazu glava na panju

Kolumbijac na meti kartela zbog promašaja

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Taki Marinković šokira

Stanija me je oralno zadovoljavala