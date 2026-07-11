KO SE TO UPLAŠIO? Platforma za prijavu bahatih moćnika već zasmetala mnogima
HAKERSKI NAPAD! Iz inostranstva pokušali da sruše platformu Ko si bre ti
Portal koji je pokrenuo Aleksandar Vučić, na kom je narod masovno počeo da prijavljuje zloupotrebe funkcionera, našao se na udaru. „Oboreni su svi rekordi. Za prva 24 sata stiglo 429 prijava“, saopštio je predsednik Srbije
VUČIĆ VEĆ KRENUO DA REŠAVA PRVE PRIJAVE GRAĐANA
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