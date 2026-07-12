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Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završila treću rundu udara ove sedmice na Iran.

Mete su uključivale iranske raketne i dronove, pomorske kapacitete, skladišta municije, komunikacione mreže i lokacije za obalu.

Iran uzvratio po vojnim američkim objektima u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu.

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Al Džazira: Katar, Kuvajt i Bahrein mete vazdušnih udara

Katarsko ministarstvo unutrašnjih poslova podiglo je nivo bezbednosne pretnje na visok po drugi put ovoga jutra, pozivajući stanovnike da ostanu u svojim domovima ili na bezbednim mestima, preneli su danas arapski mediji. Generalštab kuvajtske vojske je saopštio da kuvajtske snage trenutno reaguju na "neprijateljske vazdušne mete" u kuvajtskom vazdušnom prostoru, prenosi Al Džazira.

U objavi na X, vojska je saopštila da su svi zvuci eksplozija rezultat PVO presretanja neprijateljskih projektila.

"Od svih se traži da se pridržavaju bezbednosnih i sigurnosnih uputstava koje su izdali nadležni organi", dodaje se u saopštenju.

Bahreinsko ministarstvo unutrašnjih poslova je potvrdio da su se oglasile sirene za uzbunjivanje i pozvalo je stanovnike da se upute na najbliže bezbedno mesto.

Ovo je, kako se navodi, drugi put ovoga jutra da je ova zalivska država aktivirala sirene za uzbunjivanje.

"Relanost kuca na vrata"

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf poručio je danas Sjedinjenim Američkim Državama da treba da drže reč ili će u suprotnom da plate cenu.

"Era jednostranih dogovora je završena. Rekli smo vam - držite reč ili platite cenu. Realnost kuca na vrata", rekao je Kalibaf u objavi na društvenoj mreži Iks

Udari Irana po vojnim objektima SAD u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu





Nakon obnovljenih američkih napada na Iran, iranske snage uzvratile su koordinisanim udarima na vojne objekte SAD u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu, preneli su iranski mediji.

Revolucionarna garda Irana (IRGC) i iranska vojska upozorili su da će svaka dalja akcija SAD izazvati oštriju odmazdu, prenosi iranska državna televizija PresTV.

U jutrošnjem saopštenju IRGC navodi se da su Sjedinjene Američke Države pokušale "ponovo da testiraju ono što je već testirano" nametanjem svoje volje vladi Omana i izazivanjem tenzija kroz "ilegalnu plovidbu nekoliko brodova južno od Ormuskog moreuza". U saopštenju se dalje navodi da su SAD pokrenule vazdušne napade na nekoliko obalnih baza i telekomunikacionih tornjeva duž južne obale Irana.

U saopštenju IRGC se navodi da su iranske vazduhoplovne snage tokom prve faze operacije odmazde ciljale američke vojne položaje i ključnu vojnu infrastrukturu u jordanskoj vazduhoplovnoj bazi Princ Hasan.

Iranska državna televizije navodi da je američka vojska u subotu pokrenula novu rundu udara na iranske mete u blizini Ormuskog moreuza kao odgovor na raketni napad IRGC-a u kojem je teško oštećen komercijalni teretni brod, prenosi portal Aksios.

Mornarica Revolucionarne garde Irana objavila je da će Ormuskli moreuz biti zatvoren do daljnjeg, dok SAD ne okončaju svoju intervenciju u regionu. U subotnjem saopštenju mornarica IRGC-a je saopštila da je ova mera preduzeta "u svetlu bezbednosne situacije koja je rezultat nezakonite intervencije stranih sila".