Jedan od najpoznatijih trikova ponovo privlači pažnju, ali stručnjaci upozoravaju da nije pogodan za svakoga.

U vreme kada police drogerija nude na desetine preparata za rast i negu kose, mnogi se ponovo okreću starim kućnim receptima koji su se nekada prenosili s kolena na koleno. Jedan od njih podrazumeva upotrebu domaće rakije za masažu temena glave, a zagovornici ove metode veruju da može da doprinese boljoj cirkulaciji kože glave i uklanjanju naslaga proizvoda za stilizovanje.

Iako je ovaj običaj poznat decenijama, važno je naglasiti da ne postoje čvrsti naučni dokazi da rakija sprečava opadanje kose ili ubrzava njen rast. Stručnjaci ističu da je opadanje kose često povezano sa genetikom, hormonima, ishranom ili zdravstvenim stanjem, pa je kod dugotrajnog ili pojačanog gubitka kose najbolje potražiti savet dermatologa.

Zašto se ovaj trik i danas koristi?

Pristalice ove metode smatraju da alkohol iz rakije može da ukloni ostatke proizvoda za stilizovanje koji se vremenom nakupljaju na temenu, dok sama masaža kože glave podstiče lokalnu cirkulaciju.

Upravo masaža, bez obzira na sredstvo koje se koristi, može doprineti opuštanju i boljoj prokrvljenosti kože glave, zbog čega je mnogi redovno praktikuju kao deo rutine nege.

Kako se primenjuje?

Prema tradicionalnom receptu, mala količina domaće rakije nanosi se isključivo na teme glave, nakon čega se blagim kružnim pokretima nekoliko minuta masira koža.

Neki ovaj tretman rade uveče, pre pranja kose narednog dana, dok drugi preporučuju da se nakon masaže glava opere blagim šamponom.

Važno je da se rakija ne nanosi na dužinu i krajeve kose, jer alkohol može dodatno isušiti dlaku.

Oprez je neophodan

Iako mnogi imaju pozitivna iskustva, rakija nije pogodna za svakoga.

Osobe sa osetljivim vlasištem, ekcemom, psorijazom, ranicama ili drugim kožnim problemima trebalo bi da izbegavaju ovakve tretmane ili da se prethodno posavetuju sa dermatologom.

Takođe, preterana upotreba može dovesti do isušivanja kože glave i iritacije, zbog čega se ovakvi tretmani ne preporučuju često.

Šta još može pomoći zdravlju kose?

Pored pravilne nege, na kvalitet kose utiču i brojni drugi faktori, poput uravnotežene ishrane, dovoljnog unosa proteina, gvožđa, cinka i vitamina, kao i izbegavanje preterane upotrebe toplote i agresivnih hemijskih tretmana.

Redovna masaža temena, nežni šamponi i prilagođena nega često su mnogo važniji od bilo kog pojedinačnog kućnog recepta.

Bez obzira na to da li ćete isprobati ovaj bakin trik ili ne, važno je imati na umu da prirodni preparati nisu uvek bez rizika i da ne postoje univerzalna rešenja za rast i oporavak kose.