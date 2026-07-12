

Andrej R. (22) osumnjičen je da je sinoć oko 21 sat, u parku kod Vukovog spomenika, izbo devojku T.P. (20) kojoj se lekari bore za život. Osumnjičeni je uhapšen nedaleko od mesta gde se napad dogodio, a prilikom hapšenja je odbio da policijskim službenicima da bilo koji podatak o sebi, saznaje "Blic".

Kako nezvanično saznajemo, on je odbijao da kaže kako se zove.

- Policija je tek naknadno došla do njegovih ličnih podataka. Odbija bilo kakvu komunikaciju - kaže izvor "Blica".

"Blic" je sinoć pisao da se napad dogodio oko 21 sat u parku kod Vukovog spomenika.

Policija je ubrzo izašla na lice mesta, a napadač je nedaleko od mesta ubadanja uhapšen.

Devojka je zadobila više ubodnih rana - dva uboda u grudni koš i jedan u vrat.

Ona je kolima Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar na reanimaciju.

Prema nezvaničnim informacija do kojih smo došli, osumnjičeni Andrej je bio u kafiću u kojem je bila i povređena devojka. Ubadanju je navodno prethodila svađa.

Alo/Blic.rs

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