Bivši britanski policijski detektiv Mark Cananur, poznat i po učešću u televizijskoj emisiji Hunted na kanalu Channel 4, upozorio je da broj prijavljenih provala redovno raste tokom letnjih meseci.

Prema njegovim rečima, postoji nekoliko uobičajenih propusta zbog kojih kriminalci pojedine kuće prepoznaju kao lake mete.

Gostujući u emisiji Morning Live britanskog BBC-ja, Cananur je objasnio da toplo vreme menja svakodnevne navike ljudi.

„Svi uživamo u lepšem vremenu, a sa njim dolazi i promena životnog ritma. Više vremena provodimo napolju, pa su naši domovi duže prazni i samim tim ranjiviji“, rekao je, prenosi Express.

On je dodao da provalnici najčešće biraju kuće u koje mogu da uđu brzo i neprimetno. Zato je upozorio da vlasnici često nesvesno ostavljaju predmete koji kriminalcima mogu poslužiti kao alat za provalu.

„Ostavljanje alata u dvorištu takođe je znak upozorenja, jer upravo tim alatom može da se provali u kuću“, upozorio je Cananur. Savetovao je da se merdevine, čekići, pajseri i drugi alat odlažu u zaključanu baštensku kućicu, garažu ili unutar doma, van pogleda prolaznika.

Prema njegovom mišljenju, najbolji način da zaštitite svoj dom jeste da razmišljate kao provalnik i zapitate se šta bi njemu moglo da olakša ulazak. Svaka dodatna prepreka povećava rizik za počinioca, zbog čega će on često odustati i potražiti lakšu metu.

Posebnu pažnju, kaže, treba obratiti na kapije i ulazna vrata.

„Verovali ili ne, većina ljudi pokušaće da uđe kroz glavna ulazna vrata. Zato se zapitajte da li su zaključana i da li imaju dodatnu sigurnosnu bravu“, rekao je bivši detektiv i upozorio da prozori ne bi trebalo da ostaju otvoreni kada nikoga nema kod kuće, čak ni ako želite da rashladite prostor na nekoliko sati.

Takođe je preporučio da se svi vredniji predmeti koji se vide kroz prozor sklone iz vidokruga, jer mogu privući pažnju provalnika.

Dodatnu zaštitu mogu da pruže spoljašnja svetla sa senzorom pokreta, koja odvraćaju osobe koje deluju pod okriljem mraka, kao i video-nadzor, koji može pomoći u prikupljanju dokaza ukoliko ipak dođe do provale, piše Express.