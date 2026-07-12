Internet pretraživač Gugl zabeležio je najveći broj pretraga u svojoj istoriji tokom utakmice osmine finala Svetskog prvenstva u fudbalu između Argentine i Egipta,

Internet se usijao nakon Mesijevog gola

Rekordan broj upita po sekundi zabeležen je neposredno nakon pobedonosnog gola reprezentacije Argentine, koja je pobedila Egipat rezultatom 3:2,Nakon gola Lionela Mesija u 83. minutu, interesovanje navijača naglo je poraslo, što je dovelo do rekordnog broja pretraga na Guglu.

„Gugl pretraga je oborila sve prethodne rekorde korišćenja i zabeležila najveći broj upita u sekundi u svojoj istoriji odmah nakon pobedonosnog gola Argentine“, napisao je u sredu Nik Foks, direktor Guglove jedinice za znanje i informacije.

Portparol kompanije nije otkrio tačan broj pretraga, ali je za CNBC rekao da je „najveći broj upita u sekundi zabeležen upravo u trenucima nakon pobedonosnog gola“.

Najtraženiji pojam nakon utakmice

Ovaj rekord dolazi u trenutku kada Gugl nastoji da pokaže da njegov pretraživač i dalje zadržava vodeću poziciju uprkos sve većoj popularnosti četbotova zasnovanih na veštačkoj inteligenciji. Kompanija i dalje drži oko 90 odsto globalnog tržišta internet pretrage, vrednost njenih akcija se u protekloj godini više nego udvostručila, dok je rast prihoda u prvom kvartalu bio najbrži još od 2022. godine.

Prema podacima kompanije, najtraženiji pojam nakon utakmice bio je „Argentina protiv Egipta“.

Među najpopularnijim pretragama širom sveta našli su se i upiti poput „Argentina protiv Kolumbije“, „Koliko golova na Svetskom prvenstvu ima Lajonel Mesi“, „Kako se zove kada igrač udari drugog igrača tokom utakmice?“ i „Da li je ovo Mesijevo poslednje Svetsko prvenstvo?“, piše cnbc.