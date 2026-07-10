Tržište polovnih automobila danas je ogromno, a pronaći model koji zaista vredi uloženog novca nije nimalo jednostavno. Upravo zato je nemački auto-klub ADAC analizirao veliki broj vozila i sastavio listu polovnjaka koji, prema njihovoj proceni, nude najbolji odnos cene i kvaliteta.

Analiza pokazuje da se odlični polovni automobili mogu pronaći u gotovo svim klasama, a posebno zanimljivi modeli dostupni su već za oko 12.000 evra. Kod vozila skupljih od 20.000 evra sve više se izdvajaju električni automobili, koji zbog velikog pada vrednosti nakon prve kupovine predstavljaju veoma isplativ izbor na tržištu polovnjaka.

Do rezultata su došli upoređivanjem cene i kvaliteta. U obzir su uzeli rezultate sopstvenih testiranja automobila, u kojima vozila ocenjuju prema više od 300 kriterijuma, kao i tržišne cene koje prikuplja nemačka organizacija DAT.

Najbolji polovni automobili do 15.000 evra

Nemački stručnjaci analizirali su ukupno 171 model automobila, a poređenje je obavljeno na trogodišnjim polovnjacima sa prosečnom kilometražom od oko 33.000 kilometara.

U kategoriji do 15.000 evra prvo mesto zauzela je Toyota Aygo X, mali gradski automobil čija se cena polovnog primerka kreće oko 12.000 evra. ADAC ga izdvaja zbog dobre opreme i velikog broja bezbednosnih sistema, ali napominje da troši nešto više goriva nego što se očekuje od automobila te klase.

Na listi su se našli i:

Dacia Sandero TCe 90 Expression - oko 12.500 evra

- oko Opel Corsa 1.2 DI Turbo Elegance - oko 14.200 evra

- oko Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid Comfort+ - oko 14.300 evra

- oko Peugeot 208 1.2 PureTech Allure - oko 14.750 evra

Stručnjaci navode da je Toyota Aygo X odličan izbor za gradsku vožnju, ali zbog ograničenog prostora nije idealna za porodice ili duža putovanja.

Električni automobili sve isplativiji

U kategoriji polovnjaka do 20.000 evra prvo mesto pripalo je električnom modelu Opel Corsa-e Elegance.

Na tržištu polovnih ovaj automobil košta oko 16.100 evra, ima elektromotor od 136 KS, bateriju kapaciteta 46 kWh i autonomiju od približno 280 kilometara prema ADAC testovima.

Stručnjaci ga opisuju kao odličan gradski električni automobil sa dobrim voznim osobinama i bogatom osnovnom opremom, ali manje pogodnim za duža putovanja i veće porodice.

Na listi su još:

Škoda Fabia 1.0 TSI Style - oko 15.800 evra

- oko Fiat 500e RED - oko 15.100 evra

- oko Seat Leon 1.5 TGI FR DSG - oko 17.800 evra

- oko Hyundai i20 1.0 T-GDI Trend - oko 15.100 evra

Golf najbolji izbor do 25.000 evra

U kategoriji polovnih automobila do 25.000 evra pobedio je Volkswagen Golf 2.0 TDI Life.

Njegova prosečna cena iznosi oko 20.843 evra, a ADAC ga posebno hvali zbog udobnosti, visokog nivoa bezbednosti, ekonomičnog dizel motora i odličnih voznih karakteristika.

Prema nemačkim stručnjacima, Golf je odličan izbor za vozače koji često prelaze velike kilometraže, porodice sa jednim ili dvoje dece, ali i sve koji žele pouzdan automobil za svakodnevnu vožnju.

Među najbolje ocenjenima našli su se i:

Citroën ë-C4 X Shine Pack - oko 20.650 evra

- oko Volkswagen Golf 1.0 eTSI Life - oko 20.400 evra

- oko Citroën C4 BlueHDi 130 Shine EAT8 - oko 20.160 evra

- oko Opel Corsa Electric Long Range GS - oko 20.400 evra

Najbolji polovnjaci do 30.000 evra

U najskupljoj analiziranoj kategoriji, do 30.000 evra, prvo mesto osvojio je Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI R-Line DSG.

Ovaj karavan košta oko 26.670 evra, a ADAC ga preporučuje zbog prostranosti, štedljivog motora, bogate opreme i odličnog komfora na putovanjima.

Na listi su se našli i:

Kia EV6 (58 kWh) - oko 26.884 evra

- oko BMW 220i Active Tourer - oko 25.584 evra

- oko Smart #1 Premium - oko 25.950 evra

- oko Volkswagen ID.5 Pro Performance- oko 27.872 evra

Električni modeli sve privlačniji

ADAC zaključuje da sa većim budžetom raste i izbor kvalitetnih polovnih automobila. Posebno se ističu električni modeli koji zbog brzog pada vrednosti nakon prve kupovine danas predstavljaju veoma dobru priliku za kupce polovnjaka.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da nijedna lista nije dovoljna sama po sebi. Pre kupovine polovnog automobila obavezno treba proveriti servisnu istoriju, stvarnu kilometražu, eventualna oštećenja nakon udesa i opšte stanje vozila kako biste izbegli skupe popravke nakon kupovine.