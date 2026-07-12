Jedan od najznačajnijih filmskih i televizijskih autora sa ovih prostora, reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar, Đorđe Kadijević, biće sahranjen u utorak, 14. jula na Centralnom groblju u Beogradu u 13.30 časova.

Đorđe Kadijević je preminuo 10. jula u 94. godini života.

Inače, samo nekoliko dana pre, 1. jula, preminuo je i njegov sin dr Aleksandar Kadijević, koji je bio redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ugledni član akademske i naučne zajednice i jedan od vodećih stručnjaka u oblasti istorije arhitekture na južnoslovenskim prostorima.

Najznačajnija ostvarenja

Filmsku karijeru započeo je šezdesetih godina prošlog veka, a široku afirmaciju stekao je filmovima koji su pomerali granice tadašnje jugoslovenske kinematografije. Njegovo najpoznatije ostvarenje je kultni horor „Leptirica“ iz 1973. godine, snimljen po pripoveci Milovana Glišića „Posle devedeset godina“. Film se smatra prvim domaćim horor ostvarenjem i decenijama uživa kultni status među publikom.

Među njegovim najznačajnijim filmovima nalaze se i „Praznik“, „Pohod“, „Darovi moje rođake Marije“, „Vuk Karadžić“, kao i brojne televizijske drame i serije koje su ostavile dubok trag u domaćoj produkciji.

Kadijević je bio autor i televizijske serije „Vuk Karadžić“, jednog od najznačajnijih istorijskih televizijskih projekata u Srbiji, kao i niza dokumentarnih i igranih ostvarenja inspirisanih nacionalnom istorijom, umetnošću i književnošću.

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