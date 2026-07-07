Tokom letnjih vrućina klima-uređaj u automobilu postaje neizostavan deo svake vožnje. Ipak, način na koji ga koristite može značajno uticati na njegovu efikasnost i dugotrajnost.

Stručnjaci upozoravaju da nekoliko jednostavnih navika može produžiti vek klima-uređaja, poboljšati hlađenje i doprineti prijatnijoj vožnji.

Ne uključujte klimu odmah nakon paljenja motora

Jedna od najčešćih grešaka jeste uključivanje klima-uređaja istog trenutka kada pokrenete motor.

Preporuka je da sačekate oko 30 sekundi kako bi se motor stabilizovao, a zatim uključite klimatizaciju. Na isti način, nekoliko minuta pre dolaska na odredište korisno je isključiti klimu kako bi se sistem postepeno rasteretio.

Prvo izbacite vreo vazduh iz kabine

Automobil koji je satima bio parkiran na suncu može dostići veoma visoku temperaturu.

Pre nego što uključite klimu:

otvorite vrata ili prozore na kratko,

pustite da najtopliji vazduh izađe iz vozila,

zatim postepeno uključite hlađenje.

Stručnjaci navode da je idealna temperatura u automobilu između 21 i 23 stepena, jer pruža prijatan osećaj bez velikih temperaturnih razlika.

Recirkulaciju koristite pametno

Funkcija recirkulacije vazduha, označena simbolom automobila sa kružnom strelicom, omogućava da klima hladi vazduh koji je već u kabini.

To je posebno korisno tokom velikih vrućina jer ubrzava rashlađivanje.

Međutim, recirkulaciju ne bi trebalo držati uključenu tokom cele vožnje, jer može povećati vlagu u kabini i smanjiti kvalitet vazduha.

Proveravajte stanje akumulatora

Rad klima-uređaja zavisi i od ispravnog električnog sistema automobila.

Ako je akumulator oslabljen ili dotrajao, moguće je da će klimatizacija raditi slabije ili će se pojavljivati problemi u njenom radu.

Redovna kontrola akumulatora može pomoći da se izbegnu neprijatna iznenađenja tokom leta.

Ne zaboravite ventilacione otvore

Prašina, polen i druge nečistoće mogu se vremenom nakupiti u ventilacionim otvorima.

Njihovo redovno čišćenje omogućava:

bolji protok vazduha,

efikasnije hlađenje,

kvalitetniji vazduh u kabini.

Pored toga, važno je redovno menjati filter kabine prema preporuci proizvođača vozila.

Za kratke vožnje klima nije uvek neophodna

Ako vozite svega nekoliko minuta, klima često neće stići da rashladi unutrašnjost automobila.

U takvim situacijama dovoljno je kratko provetriti vozilo otvaranjem prozora, naročito pri manjim brzinama.

Ne vozite stalno sa skoro praznim rezervoarom

Stručnjaci upozoravaju da još jedna česta navika može negativno uticati na automobil – vožnja sa gotovo praznim rezervoarom.

Kada nivo goriva padne ispod četvrtine rezervoara:

pumpa za gorivo radi pod većim opterećenjem,

više se zagreva,

može joj se skratiti radni vek.

Osim toga, u gotovo praznom rezervoaru lakše dolazi do stvaranja kondenzacije, što može doprineti pojavi korozije i problema u sistemu za gorivo.

Nekoliko jednostavnih navika čuva i klimu i automobil

Pravilno korišćenje klima-uređaja ne doprinosi samo većoj udobnosti tokom vožnje, već može produžiti vek celog sistema. Postepeno rashlađivanje, pravilna upotreba recirkulacije, redovno održavanje i izbegavanje vožnje sa praznim rezervoarom jednostavne su navike koje mogu pomoći da automobil pouzdano funkcioniše i tokom najtoplijih letnjih dana.