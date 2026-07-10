Zato mnogi vozači redovno kupuju osveživače za auto, ali nisu svi zadovoljni njihovim intenzivnim mirisima koji nekima izazivaju glavobolju ili mučninu.

Poslednjih godina na društvenim mrežama sve češće se deli jednostavan trik za koji su potrebne samo dve stvari, a mnogi tvrde da su nakon njega prestali da kupuju klasične mirise za automobil.

Potrebna vam je samo jedna sitnica iz kuće

Glavni deo ovog trika je obična drvena štipaljka za veš.

Pošto je drvo porozan materijal, lako upija tečnost, ali je zatim postepeno oslobađa.

Upravo zbog toga mnogi koriste štipaljku kao jednostavan nosač za eterična ulja.

Kako funkcioniše?

Na drvenu štipaljku dovoljno je nakapati nekoliko kapi eteričnog ulja po izboru.

Nakon toga štipaljka se zakači na rešetku ventilacije u automobilu.

Kada uključite ventilaciju ili klima-uređaj, vazduh prolazi preko drveta i postepeno širi miris kroz unutrašnjost vozila.

Na taj način kabina može ostati prijatnog mirisa bez klasičnih osveživača koji često imaju veoma intenzivan miris.

Prednost je što sami birate miris

Jedna od najvećih prednosti ovog trika jeste to što možete sami da odlučite koji miris želite.

Neki vozači biraju osvežavajuće note poput limuna ili nane, dok drugi više vole lavandu ili druge blaže mirise.

Kada miris oslabi, dovoljno je ponovo dodati nekoliko kapi ulja na istu štipaljku.

Kako pravilno napraviti ovaj trik?

Postupak traje svega nekoliko minuta:

uzmite isključivo drvenu štipaljku,

nakapajte četiri do pet kapi eteričnog ulja,

zakačite je na otvor ventilacije,

uključite ventilaciju ili klimu.

Drvena štipaljka postepeno otpušta miris, pa mnogi smatraju da on traje duže nego kod pojedinih kupovnih osveživača.

Ipak, obratite pažnju

Iako je ovaj trik veoma popularan, eterična ulja treba koristiti umereno.

Kod pojedinih osoba, posebno dece ili ljudi osetljivih na mirise, jaka koncentracija eteričnih ulja može izazvati iritaciju ili glavobolju.

Zbog toga je najbolje početi sa manjom količinom i po potrebi dodavati još nekoliko kapi.

Jednostavan trik sa drvenom štipaljkom postao je pravi hit među vozačima upravo zato što ne zahteva velika ulaganja, lako se pravi, a omogućava da svako odabere miris koji mu najviše prija tokom vožnje.