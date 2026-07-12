Porodicu Bešlić i dalje ne napušta tuga nakon gubitka Sejde Bešlić, supruge legendarnog pevača Halida Bešlića koji je preminuo pre gotovo godinu dana.

Njihov sin Dino Bešlić oglasio se na Instagramu i obavestio rodbinu, prijatelje i poznanike da se danas navršava 40 dana od smrti njegove majke.

Tim povodom je objavio obaveštenje da će se tevhid proučiti u Ferhadija džamiji, pozvavši sve koji su je poznavali da joj odaju počast molitvom.

- Obaveštavamo rodbinu i prijatelje da se 12.7. navršava 40 dana od kako je na ahiret preselila naša voljena Sejda Bešlić. Tevhid će se proučiti u Ferhadiji džamiji u nedelju u 17.15 sati - pisalo je u njegovoj objavi.

Sejda otišla za Halidom

Podsetimo, Sejda Bešlić preminula je 1. juna ove godine nakon duže i teške bolesti.

Poslednjih meseci vodila je tešku bitku sa karcinomom, a jedno vreme bila je i na bolničkom lečenju. Njeno zdravstveno stanje bilo je ozbiljno narušeno, posebno nakon smrti supruga, što je dodatno pogodilo porodicu.

Njena smrt usledila je svega osam meseci nakon što je region ostao bez Halida Bešlića, koji je preminuo u oktobru prošle godine u 72. godini života, nakon borbe sa bolešću jetre. Njih dvoje važili su za jedan od najskladnijih parova na estradi, a u braku dugom gotovo pet decenija dobili su sina Dina.

BONUS VIDEO: