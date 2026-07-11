O čemu se radi? Kao što je na ovoj blokaderskoj televiziji mnogo puta ponovljeno, zločin u Srebrenici biće proglašen za genocid a Srbi za genocidan narod.

"Lijep pozdrav, svakako, i našim gledateljima u Srbiji i Bosni i Hercegovini, ali i Hrvatskoj. Danas je 11. juli, 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Na današnji dan, 1995. godine, nakon pada zaštićene zone Ujedinjenih nacija, u Srebrenici je počeo jedan od najtežih zločina na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata. U danima nakon 11. jula ubijeno je više od 8. 000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde utvrdili su: u Srebrenici je počinjen genocid", rekla je Balihodžić.