Pevačica narodne muzike Milica Dugalić progovorila je posle dužeg vremena o situaciji koja joj se desila u porodici, odnosno o unuku za kog je mnogo vezana, a koji ima autizam.

Milica je naime, rekla i da je stres zaslužan za to što se razbolela u jednom periodu života.

- Okidač za ovo moje stanje je sve ono što sam ja prošla u životu. Ja sam nosilac svega onoga što je moje domaćinstvo nosilo. Moj muž Radule je vrlo mlad dobio moždani udar prvi, pa drugi, pa treći, pa polineuropatiju. Moj suprug je nepokretan. Ja i dalje vučem svoju porodicu. To je moja ćerka Maša, moja Maša ima cerebralnu paralizu, ona je zahvaljujući operaciji je uspela da prevaziđe sve da završi Pravni fakultet, da bude advokat, da rodi dvoje dece, rodila mi je Luku i Anju - kazala je Milica na TV Hepi.

Unuk ima lakši oblik autizma

Takođe, objasnila je da situacija sa unukom nije idealna, ali da stanje nije duboko i kritično kada je reč o autizmu.

-Moj unuk Luka je autističan. Nije potpuno autističan, negde je na granici između normalnog stanja i autizma, on se tretira kao dečko koji ima zaostatak u razvoju. Natprosečno je inteligentan, tako kaži psihijatri i psiholozi - rekla je Milica.

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