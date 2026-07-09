Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da se Zapad pretvara da je zainteresovan za pregovore o rešavanju ukrajinskog pitanja i da je prešao na otvorene ultimatume prema Rusiji.

"Izložili smo procene trenutnog stanja oko Ukrajine, uključujući postupke Zapada, koji simulira spremnost za pregovore. Sada je, kako su to najavili Evropljani, (Zapad) prešao na otvorene ultimatume prema Ruskoj Federaciji", rekao je Lavrov na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon razgovora sa ministarkom spoljnih poslova i saradnje Mozambika Marijom Manuelom doš Santuš Lukas, prenosi Interfaks.

On je dodao da Zapad "licemerno nastavlja da poziva na pregovaračko rešenje".

"Više nećemo da verujemo Zapadu kada govori da želi pregovaračka rešenja. Ta zaliha dobre volje i nada potpuno je iscrpljena", naglasio je ruski ministar spoljnih poslova.