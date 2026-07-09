Vučić najavio još jednu meru pomoći građanima
Stiže paket iznenađenja!
To će biti sa sredstvima koja nisu iz budžeta. Još istražujemo stvari i verujem da ćemo u narednim danima izaći pred građane i da će ljudi biti veoma zadovoljni, naglasio je predsednik, i dodao da će ovaj paket biti namenjen svim punoletnim stanovnicima Srbije
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