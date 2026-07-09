Vučić najavio još jednu meru pomoći građanima

Stiže paket iznenađenja!

To će biti sa sredstvima koja nisu iz budžeta. Još istražujemo stvari i verujem da ćemo u narednim danima izaći pred građane i da će ljudi biti veoma zadovoljni, naglasio je predsednik, i dodao da će ovaj paket biti namenjen svim punoletnim stanovnicima Srbije

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Blokader poludeli jer ne mogu da kupe njihovu ljubav

Linčuju bake i deke

U izlivima bolesne mržnje penzionere nazivaju marvom i izlapelim drtinama

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Ponovo gori na Bliskom istoku

Tramp Irancima obećao pakao

Ovo je odmazda za iransko bombardovanje brodova. Ako se ponovi, biće mnogo gore, poručio je šef Bele kuće

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Crnogorci ne odustaju od žigosanja Srbije

Četvrti put nam podvaljuju genocid

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Poljoprivrednici brane zasade

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Jeziva prognoza za četvrtfinale SP

Engleze čeka pakao na 44 stepena

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Tea Tairović

Teško je preživeti javnu sramotu