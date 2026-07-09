Kuvanje krompira deluje kao jedan od najjednostavnijih poslova u kuhinji, ali mnogima se dešava ista stvar – spolja se raspadne, a unutrašnjost ostane nedovoljno skuvana.

Problem često nastaje zbog pogrešnog redosleda pripreme i načina kuvanja. Umesto da krompir završite sa komadima koji drže oblik, dobijete kašastu teksturu koju niste želeli.

Postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu pomoći da krompir ostane čvrst i ukusan.

Zašto neki dodaju ulje ili puter u šerpu?

Jedan od kućnih trikova jeste dodavanje male količine masnoće pre kuvanja.

Pre nego što dodate vodu i krompir, u šerpu možete staviti:

kašiku ulja ili

mali komad putera.

Ovaj postupak se tradicionalno koristi u nekim kuhinjama jer može pomoći da se smanji prskanje vode tokom ključanja i olakša kontrola kuvanja.

Ipak, važno je znati da sama masnoća neće značajno promeniti tačku ključanja vode niti magično sprečiti raspadanje krompira. Na konačan rezultat mnogo više utiču vrsta krompira, veličina komada i način kuvanja.

Pravi redosled kuvanja je važan

Za najbolje rezultate važno je da krompir stavite u hladnu vodu i postepeno ga zagrevate.

Preporučeni postupak:

Stavite krompir u šerpu. Prelijte ga hladnom vodom tako da bude prekriven oko dva prsta. Zagrevajte dok voda ne provri. Smanjite temperaturu i kuvajte lagano.

Kada se krompir ubaci direktno u vrelu vodu, spoljašnji sloj može brže omekšati i početi da se raspada pre nego što se unutrašnjost ravnomerno skuva.

Veličina komada pravi veliku razliku

Ako kuvate krompir isečen na komade, važno je da oni budu približno iste veličine.

Saveti:

sitnije komade kuvajte kraće,

veće komade isecite na približno jednake delove,

ceo krompir u ljusci kuvajte duže.

Na taj način svi delovi će biti gotovi u isto vreme.

Koliko dugo treba kuvati krompir?

Vreme kuvanja zavisi od veličine i načina pripreme:

oljušten krompir isečen na komade: oko 15 do 20 minuta nakon ključanja,

ceo krompir u ljusci: oko 25 do 30 minuta.

Najbolji test je jednostavan – probodite krompir viljuškom. Ako ona lako prolazi kroz sredinu, krompir je spreman.

Ulje ili puter – šta izabrati?

Izbor zavisi od jela koje pripremate.

Puter daje bogatiji ukus i posebno se dobro slaže sa pire krompirom ili prilozima uz meso.

Ulje je neutralnije i može biti bolji izbor kada želite da krompir zadrži jednostavan ukus, na primer za salate.

Kod krompir salate koristan trik je da krompir nakon kuvanja ostavite da se ohladi pre sečenja. Topao krompir upija više preliva i lakše se raspada.

Greške koje najčešće unište krompir

Čak i uz dobru pripremu, nekoliko navika može pokvariti rezultat:

nemojte često mešati krompir dok se kuva,

ne kuvajte ga na previsokoj temperaturi,

koristite poklopac dok voda ne proključa kako bi se ubrzao proces,

nakon ključanja ostavite malo prostora da para izlazi kako voda ne bi prekipela.

Mala promena u načinu pripreme može napraviti veliku razliku. Uz pravi redosled, odgovarajuću temperaturu i malo pažnje, krompir može ostati čvrst, ukusan i savršen za svako jelo.

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