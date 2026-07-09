Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da će Ukrajina u narednim danima dobiti od Sjedinjenih Američkih Država paket raketa-presretača PAC-3 i dodao da su postignuti dogovori i sa evropskim partnerima o dodatnim isporukama tih raketa.

"Ovo je bio uspešan samit za Ukrajinu. U narednim danima dobićemo paket od Sjedinjenih Američkih Država. Takođe sam postigao posebne dogovore sa evropskim partnerima. Za sada još nema datuma, ali biće dodatnih raketa PAC-3", rekao je Zelenski novinarima odgovarajući na pitanje da li će Ukrajina, nakon samita u Ankari, dobiti isporuke raketa PAC-3 od svojih partnera, prenosi Ukrinform.

On je dodao da su u vezi sa proizvodnjom sistema Patriot Ukrajina i američki predsednik Donald Tramp postigli pozitivno rešenje, pre svega na političkom nivou.

"Sada je veoma važno da naše tehničke grupe, svi naši predstavnici različitih ministarstava i izvršne vlasti, bez odlaganja počnu da rade na tome kako bismo što pre dobili licence i pokrenuli proizvodnju u Ukrajini", rekao je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je nakon samita NATO-a u Ankari kazao da je povećan broj zemalja koje žele da vide Ukrajinu kao članicu Alijanse.

"Mislim da se sada povećao broj glasova onih koji otvoreno žele da vide Ukrajinu u NATO-u. Zašto? Zato što svi ističu da je ukrajinski odbrambeno-industrijski kompleks već jedan od najboljih u NATO-u, kao i naša vojska", rekao je Zelenski.

On je naglasio da NATO priznaje da bi odbrambene sposobnosti Alijanse bile dodatno ojačane sa Ukrajinom.

"Svi poštuju našu vojsku, našu zemlju, naše tehnološke kompanije i želeli bi da se ojačaju uz pomoć Ukrajine", rekao je predsednik Ukrajine.

Zelenski je tokom obraćanja na Forumu odbrambene industrije NATO-a u Ankari izjavio da Ukrajina ima jedinstveno iskustvo savremenog ratovanja i da bi njene odbrambene i bezbednosne sposobnosti značajno ojačale NATO ukoliko postane članica Alijanse.