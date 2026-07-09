Mnogi u svojim domovima koriste mali zamrzivač koji se nalazi iznad ili ispod frižidera. Tokom letnjih meseci, kada se češće otvaraju vrata zbog leda, sladoleda i zamrznute hrane, u njemu se vremenom stvaraju naslage leda.

Osim što zauzima dragocen prostor, led smanjuje efikasnost zamrzivača i može povećati potrošnju električne energije.

Led se najčešće stvara zbog vlage koja ulazi prilikom čestog otvaranja vrata, ali i zbog hrane koja nije dobro upakovana i ispušta vlagu. Problem može da bude i prepunjen zamrzivač, jer tada hladan vazduh ne može pravilno da cirkuliše.

Trik sa jestivim uljem

Jednostavan trik koji mnogi koriste može pomoći da se led sporije hvata za unutrašnje zidove zamrzivača.

Nakon što potpuno odmrznete uređaj i dobro osušite njegovu unutrašnjost, nanesite veoma tanak sloj običnog jestivog ulja na unutrašnje zidove.

Ulje stvara zaštitni sloj koji otežava zadržavanje vlage i može usporiti stvaranje novih naslaga leda. Važno je da sloj bude veoma tanak i da se nanosi isključivo na čist i potpuno suv zamrzivač.

Nikada ne uklanjajte led nožem

Ako se u zamrzivaču već nakupila velika količina leda, najbezbednije je da isključite uređaj iz struje i izvadite svu hranu.

Sačekajte da se led prirodno otopi, zatim obrišite unutrašnjost čistom krpom i dobro osušite sve površine pre ponovnog uključivanja uređaja.

Stručnjaci upozoravaju da led nikada ne treba uklanjati nožem ili drugim oštrim predmetima, jer se tako lako mogu oštetiti zidovi zamrzivača ili sistem za hlađenje.

Kako sprečiti brzo stvaranje leda?

Da biste što ređe odmrzavali zamrzivač, pridržavajte se nekoliko jednostavnih pravila:

dobro zatvarajte kese i posude sa hranom,

ne držite vrata otvorena duže nego što je potrebno,

ne stavljajte toplu hranu u zamrzivač,

redovno proveravajte da li gumena zaptivka na vratima dobro naleže,

nemojte pretrpavati zamrzivač kako bi hladan vazduh mogao nesmetano da cirkuliše.

Ove navike mogu produžiti efikasan rad uređaja, smanjiti potrošnju električne energije i odložiti potrebu za čestim odmrzavanjem.