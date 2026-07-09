Dovoljna je samo jedna kap ulja na omiljenoj majici ili košulji da mnogi pomisle kako joj više nema spasa.

Zbog toga većina odmah poseže za skupim sredstvima za uklanjanje fleka. Međutim, mnogo pre nego što su se pojavili specijalni preparati, domaćice su koristile jednostavan trik koji se prenosio s kolena na koleno.

Reč je o običnoj beloj školskoj kredi, za koju mnogi tvrde da može da pomogne kod svežih masnih mrlja.

Zašto baš kreda?

Tajna je u njenoj strukturi.

Bela kreda je porozna i može da upije deo masnoće pre nego što ona prodre duboko u vlakna tkanine. Upravo zbog toga je važno reagovati što je moguće brže, odmah nakon što fleka nastane.

Iako sama po sebi ne može da zameni pranje, može da olakša uklanjanje masnih tragova i poveća šanse da odeća posle pranja izgleda mnogo bolje.

Kako se koristi?

Postupak je veoma jednostavan.

Najpre papirnim ubrusom nežno uklonite višak ulja ili masti, ali bez trljanja kako se fleka ne bi dodatno proširila.

Zatim belom školskom kredom potpuno prekrijte zaprljano mesto i lagano je utrljajte.

Ostavite da deluje najmanje 20 do 30 minuta, a kod većih fleka i do sat vremena.

Nakon toga ostatke krede uklonite mekanom četkicom ili suvom krpom, pa odeću operite prema uputstvu za dati materijal.

Ako fleka nije potpuno nestala, postupak se može ponoviti pre pranja.

Na kojim materijalima daje najbolje rezultate?

Ovaj trik najčešće se koristi na pamučnoj odeći, lanu, teksasu i drugim čvršćim tkaninama.

Posebno je praktičan za majice, košulje, stolnjake i kuhinjske krpe koje često dolaze u kontakt sa uljem.

Kod svile, vune i drugih osetljivih materijala preporučuje se da se najpre isproba na manje vidljivom delu tkanine.

Zašto su se bake zaklinjale u ovaj trik?

Pre nekoliko decenija nije bilo bogatog izbora sredstava za uklanjanje fleka kakav postoji danas.

Zato su domaćice koristile ono što su imale pri ruci, a bela kreda bila je jedno od najpraktičnijih rešenja jer nije bila skupa, lako se nalazila i nije oštećivala tkaninu.

Mnoge su je čak držale u kuhinjskoj fioci kako bi odmah reagovale ako ulje ili mast završe na odeći tokom pripreme hrane.

Stručnjaci izdvajaju jedan važan savet

Bez obzira na to da li koristite ovaj bakin trik ili neko savremeno sredstvo za uklanjanje fleka, stručnjaci za održavanje tekstila ističu da je brzina najvažniji faktor.

Što se masnoća duže zadrži u vlaknima, veće su šanse da će ostaviti trajne tragove.

Upravo zato se ovaj stari trik poslednjih godina ponovo našao u centru pažnje na društvenim mrežama, gde ga mnogi preporučuju kao jednostavno i pristupačno rešenje koje vredi isprobati kod svežih masnih fleka.