Nema većeg letnjeg razočaranja nego kada donesete kući mirisnu i naizgled savršenu dinju, a posle prvog zalogaja shvatite da je tvrda, bezukusna i gotovo nimalo slatka.

Mnogi je u tom trenutku bace, misleći da joj nema spasa. Ipak, iskusne domaćice znaju da postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu da poboljšaju njen ukus i pretvore je u osvežavajuću poslasticu.

Zašto dinja ponekad nije slatka?

Najčešći razlog je taj što je ubrana prerano. Dinja prestaje da sazreva kada se odvoji od biljke, pa plod koji nije dovoljno sazreo na suncu neće postati znatno slađi ni nakon nekoliko dana stajanja u kući.

Zbog toga se na pijacama i u prodavnicama često mogu pronaći plodovi koji izgledaju lepo, ali im nedostaje karakteristična aroma i punoća ukusa.

Trik koji pojačava prirodnu slast

Možda zvuči neobično, ali prstohvat morske soli može učiniti da dinja deluje slađe.

So ne povećava količinu šećera u plodu, već pojačava način na koji naši receptori doživljavaju slatkoću. Dovoljno je da preko kriške pospete sasvim malu količinu soli i sačekate nekoliko trenutaka pre nego što je probate.

Ako želite bogatiji ukus, probajte karamelizaciju

Ukoliko je dinja čvršća, možete je kratko propržiti na tiganju sa malo putera i smeđeg šećera.

Toplota će karamelizovati prirodne šećere u plodu, pa će dinja dobiti intenzivniji ukus i prijatnu aromu. Ovako pripremljena odlično se slaže sa kuglom sladoleda od vanile, grčkim jogurtom ili se može poslužiti kao lagani letnji desert.

Odlična je i u slanim jelima

Dinja koja nije dovoljno slatka često je bolji izbor za slane kombinacije nego potpuno zreo plod.

Odlično se slaže sa:

pršutom,

fetom ili mocarelom,

rukolom,

maslinovim uljem,

sveže mlevenim biberom i nekoliko kapi balzamiko sirćeta.

Na ovaj način njen blag ukus dolazi do izražaja i savršeno se uklapa sa slanim sastojcima.

Kako da sledeći put izaberete slatku dinju?

Da biste izbegli razočaranje, obratite pažnju na nekoliko detalja prilikom kupovine:

Dinja treba da ima prijatan, intenzivan miris čak i kroz koru.

Deo gde je bila peteljka trebalo bi da bude blago mekan na dodir.

Izbegavajte plodove koji nemaju gotovo nikakav miris ili su potpuno tvrdi.

Kora treba da izgleda zdravo, bez većih oštećenja i mekanih udubljenja.

Ne bacajte dinju – iskoristite je na pravi način

Ako se ispostavi da dinja nije dovoljno slatka, to ne znači da je za bacanje. Jednostavan trik sa prstohvatom soli, kratka karamelizacija ili kombinovanje sa slanim namirnicama mogu potpuno promeniti njen ukus.

Ponekad upravo mali kulinarski trikovi naprave najveću razliku i od naizgled prosečnog ploda stvore ukusan letnji obrok ili desert.