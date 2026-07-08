-Što se tiče naših Hrvata, ništa novo i neočekivano. Vole da vide Srbiju na kolenima, slabu i siromašnu Srbiju. Ali dok sam ja predsednik, to neće videti. Niko ne može da se igra, mi smo sposobni da sačuvamo svoju slobodu i odbranimo svoju zemlju. Na glupe, budalaste primedbe neću da odgovaram na nepristojan način. Poštujemo Hrvatsku, imaju izuzetno snažnu vojsku. Oni su deo NATO-a, mi nismo i ne želimo. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili ranije - kaže Vučić.

-Teško je biti slobodan i nezavistan u savremenom svetu. Vidite da nije lako ni Španiji, ni mnogim drugim zemljama - rekao je predsednik.