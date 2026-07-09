Republička direkcija za imovinu objavila je javni oglas za prodaju nepokretnosti u vlasništvu Republike Srbije prikupljanjem pisanih ponuda. Na spisku se nalaze kuće, poslovni objekti i zemljište na području Zrenjanina, Žitišta i Novog Bečeja, a pojedine nekretnine nude se po cenama koje su niže od vrednosti polovnog automobila.

Kuće već od 4.785 evra

Među najpovoljnijim nekretninama nalazi se kuća u Bočaru, u Dobrovoljačkoj ulici, površine 131 kvadratni metar sa placem od ukupno 787 kvadrata.

Početna cena ove nekretnine iznosi 4.785 evra, što je za 1.196 evra manje u odnosu na prethodni pokušaj prodaje.

Na prodaju je i porodična kuća u Belom Blatu, površine 136 kvadrata, sa placem od 1.378 kvadratnih metara. Početna cena iznosi 12.082 evra.

U Aradcu se prodaje kuća od 190 kvadratnih metara sa zemljištem ukupne površine 1.102 kvadrata po početnoj ceni od 21.269 evra.

U ponudi i poslovni objekti

Direkcija prodaje i veliki kompleks u Torku koji čine dve zgrade tehničkog servisa površine 830 i 277 kvadratnih metara, kao i zemljište od 4.583 kvadratna metra.

Početna cena ove nepokretnosti iznosi 112.355 evra, što je znatno manje u odnosu na prethodno oglašenu cenu od 149.807 evra.

Na prodaju je i poslovni prostor u centru Zrenjanina, u Gimnazijskoj ulici, površine 17 kvadratnih metara, po početnoj ceni od 14.521 evro.

Posebna napomena za pojedine objekte

Na spisku se nalazi i više objekata u Tomaševcu.

Za deo tih nekretnina navedeno je da je građevinska inspekcija još krajem 2024. godine naložila otklanjanje opasnosti izvođenjem potrebnih radova i zabranila njihovo korišćenje dok se ne otklone rizici po bezbednost ljudi.

Kupci će, kako je navedeno u oglasu, preuzeti obavezu izmirenja svih dospelih, a neplaćenih obaveza koje postoje do trenutka ulaska u posed, kao i eventualne troškove ponovnog priključenja na elektrodistributivnu mrežu.

Do kada traje prijava?

Pravo učešća imaju fizička i pravna lica koja ispune uslove iz oglasa, kupe dokumentaciju i uplate depozit.

Pisane ponude mogu se dostaviti najkasnije do 22. jula, dok će njihovo otvaranje biti obavljeno 24. jula.

Svi zainteresovani mogu da razgledaju nekretnine i dobiju dodatne informacije preko Republičke direkcije za imovinu.

Država kroz javni postupak prodaje nudi više nekretnina različitih površina i namene, a zbog niskih početnih cena pojedini objekti mogli bi da privuku veliki broj zainteresovanih kupaca.

Republička direkcija za imovinu redovno organizuje prodaju državnih nekretnina koje više nisu u funkciji. Početne cene često su niže od tržišnih, ali konačna prodajna vrednost zavisi od broja pristiglih ponuda.

Izvor: zrenjaninski.com