Novi, dugotrajan i veoma intenzivan toplotni talas zahvatio je veliki deo Evrope, a prema prognozama meteorologa, ekstremne vrućine potrajaće najmanje do sredine jula.

Kako navodi Severe Weather Europe, iznad zapadne i jugozapadne Evrope formirala se snažna takozvana toplotna kupola, stabilan sistem visokog vazdušnog pritiska koji sprečava prodor hladnijeg i vlažnijeg vazduha sa Atlantika. Zbog toga se vreli vazduh zadržava iznad kontinenta i dodatno zagreva pri tlu.

Temperature i do 45 stepeni

Španija, Portugal i Francuska već nekoliko dana beleže temperature koje su i do 15 stepeni više od proseka za ovo doba godine.

U pojedinim delovima Pirinejskog poluostrva i južne Francuske maksimalne temperature dostižu između 40 i 45 stepeni Celzijusa, a meteorološki modeli pokazuju da bi ovakve vremenske prilike mogle da potraju i naredne sedmice.

Poseban problem predstavljaju i takozvane tropske noći, kada temperatura ni tokom noći ne pada dovoljno da bi se organizam rashladio.

Veliki gradovi, poput Madrida, već beleže veoma visoke noćne temperature, što dodatno povećava zdravstvene rizike.

Na Balkanu i do 41 stepen

Meteorolozi upozoravaju da će se toplotna kupola tokom vikenda širiti prema severu i istoku Evrope.

Osim Francuske, Španije i Portugala, veoma toplo vreme očekuje se i u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, zemljama Beneluksa, Italiji, ali i na Balkanu.

Prema trenutnim prognozama, naredne sedmice maksimalne temperature na Balkanu kretaće se između 38 i 41 stepena Celzijusa.

Istovremeno, u Velikoj Britaniji očekuju se temperature do sredine tridesetih stepeni, dok će u Nemačkoj i zemljama Beneluksa biti između 30 i 35 stepeni.

Povećan rizik od požara i zdravstvenih problema

Zbog dugotrajnog nedostatka padavina i izrazito suvog zemljišta povećana je opasnost od šumskih požara.

Veliki požari već su aktivni u Portugalu, Španiji i na jugu Francuske, gde ekstremne temperature, uz veoma nisku vlažnost vazduha, dodatno pogoršavaju situaciju.

Stručnjaci upozoravaju da ovakve vremenske prilike predstavljaju ozbiljan rizik za starije osobe, decu, hronične bolesnike, kao i sve koji rade na otvorenom.

Dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može povećati rizik od dehidracije, iscrpljenosti i toplotnog udara.

Ukoliko se prognoze ostvare, veliki deo Evrope, uključujući Balkan, očekuje period veoma visokih temperatura, uz povećan rizik od požara i zdravstvenih problema izazvanih ekstremnim vrućinama.

Poslednjih godina Evropa se sve češće suočava sa dugotrajnim toplotnim talasima koji donose rekordne temperature, sušu i povećanu opasnost od požara. Meteorolozi upozoravaju da bi i ovog puta ekstremne vrućine mogle da potraju najmanje do sredine jula.

Izvor: Severe Weather Europe