Ekstremne vrućine koje su ovog leta pogodile veliki deo Evrope nisu povećale samo prodaju klima-uređaja i ventilatora, već su otvorile prostor i za novu vrstu internet prevara. Sajber kriminalci iskoristili su ogromnu potražnju za rashladnim uređajima kako bi namamili građane na lažne internet prodavnice i ukrali njihove podatke o platnim karticama.

Hakeri koriste nestašicu klima i paniku kupaca

Stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju da prevaranti pažljivo prate aktuelne događaje i prilagođavaju svoje prevare situacijama u kojima građani žele da što pre kupe određene proizvode.

Ovog leta u fokusu su klima-uređaji, ventilatori i prenosivi rashladni uređaji.

Kako navodi Gardijan, tokom junskog toplotnog talasa prodaja ventilatora u britanskom lancu Currys porasla je za skoro 3.000 odsto, dok je prodaja klima-uređaja skočila za čak 330 procenata.

Istovremeno su zalihe mnogih uređaja počele da se smanjuju, što je kod kupaca stvorilo osećaj hitnosti – upravo ono na šta prevaranti računaju.

Na lažnim internet prodavnicama često se pojavljuju poruke poput "ostalo je još nekoliko komada" ili "akcija ističe za nekoliko minuta", kako bi kupci što pre uneli podatke sa platne kartice.

- Da biste izbegli ovakve prevare, ostanite smireni i pažljivo proverite sve detalje, naročito URL adresu i izgled internet stranice. Ukoliko niste sigurni u autentičnost sajta, potražite ga putem internet pretraživača kako biste proverili njegovu legitimnost ili koristite bezbednosni softver koji može izvršiti takvu proveru - rekla je Olga Altuhova, stručnjakinja za sajber bezbednost u kompaniji Kasperski.

Kako funkcioniše nova internet prevara?

Prevaranti prave internet prodavnice koje izgledaju gotovo identično kao sajtovi poznatih proizvođača i prodavaca klima-uređaja.

Koriste originalne fotografije proizvoda, objavljuju lažne komentare navodnih kupaca i nude velike popuste kako bi ostavili utisak da je reč o pouzdanoj prodavnici.

Kada kupac požuri da iskoristi "poslednju priliku", unosi podatke sa platne kartice i svoje lične podatke.

Međutim, proizvod nikada ne stiže na adresu, dok podaci sa kartice završavaju u rukama prevaranata i kasnije mogu biti iskorišćeni za nove finansijske zloupotrebe.

Stručnjaci savetuju da se pre svake kupovine proveri internet adresa prodavca, da se ponuda uporedi sa zvaničnim sajtom kompanije, da se izbegava kupovina preko linkova iz imejlova i da se posebno obrati pažnja na ponude koje deluju nerealno povoljno.

Kako upozoravaju stručnjaci, sajber kriminalci danas više ne čekaju praznike ili velike rasprodaje. Oni prate vremenske prilike i koriste svaku situaciju u kojoj naglo raste potražnja za određenim proizvodima.

Ako ovih dana planirate kupovinu klime ili ventilatora preko interneta, potrebno je da dodatno proverite prodavca pre nego što ostavite podatke sa platne kartice. Lažne internet prodavnice postale su sve ubedljivije, pa brzopletost može dovesti do krađe novca i ličnih podataka.

Stručnjaci za sajber bezbednost već godinama upozoravaju da sajber kriminalci prilagođavaju prevare aktuelnim događajima. Tokom pandemije koristili su medicinsku opremu kao mamac, za vreme velikih sportskih događaja prodavali lažne ulaznice, a sada su zbog ekstremnih temperatura u centru njihovih prevara klima-uređaji i rashladni uređaji.

Izvor: Dnevnik.rs, The Guardian, Kaspersky