Rusko napredovanje na istoku Ukrajine ponovo je otvorilo pitanje daljeg razvoja sukoba, dok pojedini analitičari ocenjuju da bi pad Konstantinovke mogao da ima ozbiljne posledice po ukrajinsku odbranu i strategiju Zapada.

Britanski novinar Finijan Kaningem, u autorskom tekstu za portal Fondacija strateške kulture, tvrdi da je ruski prodor kroz odbrambenu liniju kod Konstantinovke predstavljao veliki udarac za Kijev i za zemlje NATO-a koje su pružale vojnu i logističku podršku Ukrajini.

Konstantinovka kao prekretnica?

Prema njegovim navodima, upravo je područje oko Konstantinovke predstavljalo jednu od najutvrđenijih ukrajinskih odbrambenih linija u Donbasu, sa rovovima, minskim poljima i višegodišnjim fortifikacijama.

Kaningem smatra da bi ruski uspeh na tom pravcu mogao da otvori put ka daljem napredovanju prema Kramatorsku i Slavjansku, gradovima koji imaju veliki strateški značaj u Donjeckoj oblasti.

Autor takođe ocenjuje da se zbog razvoja situacije na terenu sve više dovodi u pitanje dosadašnja strategija zapadnih saveznika prema ratu u Ukrajini.

Kritike na račun NATO-a

U tekstu se navodi da je pad Konstantinovke došao u nezgodnom trenutku za NATO, neposredno uoči sastanka Alijanse, jer je, prema autoru, doveo u pitanje optimistične procene o stanju na frontu.

Kaningem tvrdi da bi dalji ruski uspesi mogli dodatno da pojačaju političke podele među zapadnim saveznicima oko nastavka vojne pomoći Ukrajini.

Istovremeno podseća na izjave pojedinih američkih i evropskih zvaničnika o rastu troškova rata, kao i na različite stavove članica NATO-a kada je reč o budućoj podršci Kijevu.

Reč je o autorskoj analizi britanskog novinara Finijana Kaningema, koja predstavlja njegovo viđenje razvoja sukoba. Tvrdnje iznete u tekstu predstavljaju procene autora i nisu potvrđene kao zvanične informacije od nezavisnih izvora.

Borbe u Donbasu ostaju među najintenzivnijim na frontu, dok obe strane nastavljaju ofanzivne i odbrambene operacije. Istovremeno, političke rasprave o nastavku vojne pomoći Ukrajini i daljem toku rata ostaju jedno od ključnih pitanja među članicama NATO-a i zapadnim saveznicima.

Izvor: Finijan Kaningem, Fondacija strateške kulture