Ako želite da vam odeća izgleda uredno, a nemate vremena ili volje za peglanje, postoje jednostavni trikovi koji mogu da pomognu. Para iz kupatila, fen za kosu ili čak vlažan peškir u sušilici mogu znatno ublažiti nabore i osvežiti izgled garderobe bez mnogo truda.

Stručnjaci ističu da se gužvanje odeće može sprečiti već tokom pranja i sušenja. Veš mašinu i sušilicu ne bi trebalo pretrpavati, jer je tkaninama potrebno dovoljno prostora da se slobodno okreću tokom pranja i sušenja.

Takođe, preporučuje se da se odeća izvadi iz sušilice odmah po završetku programa, dobro protrese i okači na vešalicu ili uredno složi. Na taj način sprečava se dodatno učvršćivanje nabora.

Pet trikova koji mogu zameniti peglu

Vlažan peškir u sušilici

Izgužvani komad odeće stavite u sušilicu zajedno sa čistim, blago navlaženim peškirom ili nekoliko vlažnih krpa. Uključite program na 10 do 15 minuta. Toplota i vlaga opustiće vlakna tkanine i ublažiti nabore.

Para iz kupatila

Okačite odeću na vešalicu u kupatilu dok se tuširate toplom vodom. Para će pomoći da se plići nabori isprave, što je posebno praktično kada ste na putovanju ili u žurbi.

Fen za kosu

Na izgužvani deo odeće stavite blago navlaženu krpu, a zatim fenom na toplom vazduhu pređite preko tog mesta sa udaljenosti od nekoliko centimetara. Nakon toga rukom poravnajte tkaninu.

Blago kvašenje odeće

Kod pamučnih komada može pomoći kratko ispiranje ili lagano kvašenje, a zatim sušenje na vešalici. Na taj način tkanina će se prirodno ispraviti.

Domaći sprej protiv nabora

U bočicu sa raspršivačem sipajte šolju destilovane vode i kašičicu omekšivača za veš. Poprskajte izgužvane delove odeće, blago zategnite tkaninu rukama i ostavite da se osuši.

Pre prve upotrebe isprobajte sprej na manje vidljivom delu garderobe kako biste proverili da li ostavlja tragove ili menja boju materijala.

Mogu li ovi trikovi da zamene peglu?

Iako ne mogu u potpunosti da zamene peglu kada su u pitanju duboki i uporni nabori, ovi jednostavni trikovi mogu biti brzo i praktično rešenje kada želite da odeća izgleda uredno, a nemate vremena za peglanje.