Kapije Sahat, Kraljeva, Defterdareva i Despota Stefana u Gornjem gradu Beogradske tvrđave već više od mesec dana zatvaraju se za posetioce od 00.30 do 4.30 časova, a prema navodima nadležnih, ova mera već daje rezultate.

Odluka je doneta nakon niza incidenata koji su se tokom noćnih sati događali na prostoru Kalemegdana, a od početka primene novog režima, kako navode iz JP "Beogradska tvrđava", nije zabeležen nijedan ozbiljniji incident.

Manje vandalizma i više bezbednosti

Iz Javnog preduzeća "Beogradska tvrđava" ističu da se praksa zatvaranja kapija pokazala kao uspešna, jer je smanjen broj slučajeva vandalizma, narušavanja javnog reda i mira, kao i incidenata koji su ugrožavali posetioce i kulturno dobro.

- Noćni režim zatvaranja kapija uspešno se sprovodi. Uveden je zbog bezbednosti i očuvanja kulturnog nasleđa kako bi se sprečili incidenti. Broj neprijatnih događaja je značajno smanjen. Svesni smo da se upravo tokom noći najčešće dešavaju vandalski ispadi poput šaranja spomenika sprejevima. Ova mera ne utiče na redovne posetioce, jer je u tom periodu posećenost najmanja - rekla je za Novosti Nataša Tomić iz JP "Beogradska tvrđava".

Pre zatvaranja kapija zaposleni obilaze Gornji grad, obaveštavaju posetioce da napuste prostor tvrđave i upućuju ih ka najbližim izlazima.

Raniji incidenti bili ozbiljno upozorenje

U prethodnom periodu na Kalemegdanu je zabeleženo više ozbiljnih incidenata.

Jedan od poslednjih dogodio se početkom juna, neposredno pre uvođenja novog režima, kada je mladić pao sa oko 15 metara visine i zadobio teške povrede glave, navodno pod dejstvom alkohola.

Jedna od tragedija koja je ostala upamćena dogodila se 2007. godine, kada je dvadesettrogodišnji mladić pao sa zidina tvrđave direktno u kavez medveda u Beogradskom zoološkom vrtu.

Kako navode iz preduzeća, Tvrđavu obezbeđuju čuvari, ali zbog velike površine nije moguće u svakom trenutku kontrolisati svaki njen deo.

Kalemegdan pod nadzorom 67 kamera

Pored fizičkog obezbeđenja, na Kalemegdanu je tokom 2024. godine postavljen i moderan sistem video-nadzora.

Ukupno 67 kamera prati dešavanja na prostoru Beogradske tvrđave kako bi nadležni mogli da reaguju u slučaju bilo kakvog incidenta.

Nadležni smatraju da je noćno zatvaranje kapija doprinelo većoj bezbednosti posetilaca i boljoj zaštiti kulturno-istorijskog nasleđa, dok će efekti ove mere nastaviti da se prate i u narednom periodu.

Beogradska tvrđava predstavlja jedno od najposećenijih turističkih mesta u Srbiji. Poslednjih godina ulaže se u unapređenje bezbednosti, očuvanje kulturnog dobra i sprečavanje vandalizma kako bi Kalemegdan ostao bezbedan za građane i turiste.

Izvor: Novosti