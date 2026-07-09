Problem je što to može da radi i bez saglasnosti korisnika.

Generisanje slika uz pomoć AI

Meta je juče tiho predstavila Muse Image, novi model za generisanje slika uz pomoć veštačke inteligencije.

Novi alat je duboko integrisan u Instagram, a jedna od najvažnijih promena odnosi se na korisnike sa javnim profilima. Njihove javne objave sada, prema podrazumevanim podešavanjima, mogu da se koriste za kreiranje AI slika.

Ako neko u promptu označi javni Instagram profil, Meta AI može da generiše sliku koristeći fotografije i vizuelni identitet tog korisnika, piše Wired.

Koristiće se fotografije sa javnih profila

Za to korisnik ne mora da da posebnu saglasnost.

Ako mu je profil javan i ne promeni podešavanja, njegov sadržaj može da se koristi u novim Metinim AI funkcijama. To znači da javno objavljena fotografija više nije samo sadržaj koji drugi mogu da vide, već može da posluži i kao osnova za kreiranje novih slika koje korisnik nije snimio niti odobrio.

Nova opcija otvara mnoga pitanja

Meta ovu mogućnost predstavlja kao način personalizacije AI sadržaja.

„Bilo da želite da dizajnirate prilagođenu pozivnicu za događaj, osmislite zajednički kreativni koncept ili generišete personalizovanu grafiku, označavanje korisničkog imena omogućava Meta AI-ju da iskoristi javne fotografije i napravi vizual spreman za objavljivanje“, navela je kompanija u jednoj od objava o novom alatu.

Međutim, nova opcija otvara brojna pitanja u vezi sa privatnošću, pristankom i kontrolom nad sopstvenim likom. Fotografije sa javnih profila često prikazuju lice, telo, porodicu, decu, prijatelje, privatne trenutke, putovanja i svakodnevni život. Sada takav sadržaj može da se koristi za stvaranje novih, realističnih slika u kontekstima koje korisnik nije izabrao.

To uključuje mogućnost kreiranja slika koje osobu prikazuju u neželjenom kontekstu. Problem je posebno ozbiljan jer AI slike mogu da izgledaju veoma uverljivo, iako prikazuju događaje ili situacije koje se nikada nisu dogodile.