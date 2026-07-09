Ako vam se knjiga slučajno pokvasi, to ne znači da je zauvek izgubljena. Uz brzu i pravilnu reakciju postoji velika šansa da ćete je sačuvati. Ipak, najvažnije je da ne pokušavate da ubrzate sušenje na pogrešan način, jer toplota i nepravilno rukovanje mogu dodatno deformisati stranice.

Ključ je u tome da što pre uklonite višak vlage i omogućite knjizi da se suši postepeno, uz dovoljno vazduha. Tako ćete smanjiti rizik od slepljenih listova, talasanja papira i pojave buđi.

Prvi korak: uklonite višak vode

Ako je knjiga potpuno natopljena, najpre je pažljivo protresite dok je zatvorena kako bi se odstranila suvišna voda. Korice obrišite papirnim ubrusima ili čistom pamučnom krpom bez boje i šara, kako se pigment ne bi preneo na papir.

Nemojte odmah pokušavati da razdvojite mokre stranice. Kada su potpuno vlažne, lako se cepaju i mogu trajno da se oštete.

Knjigu postavite uspravno na donju ivicu, blago otvorenu, kako bi vazduh mogao da prolazi između stranica. Ispod nje stavite papirne ubruse ili čistu krpu koja će upijati vlagu. Menjajte ih redovno sve dok knjiga ne prestane da otpušta vodu.

Ako je reč o vrednom, retkom ili emotivno značajnom izdanju, najbolje je obratiti se stručnjaku za restauraciju knjiga. Profesionalci koriste posebne metode koje mogu sprečiti trajna oštećenja.

Kada početi sa sušenjem stranica?

Kada korice više nisu potpuno mokre, knjigu možete pažljivo otvoriti. Između približno svakih 30 stranica stavite papirni ubrus koji će upijati vlagu.

Važno je da ne stavite previše papira odjednom, jer to može proširiti knjigu i deformisati njen povez.

Knjigu položite na ravnu površinu u prostoriji sa dobrom cirkulacijom vazduha. Ventilator može pomoći da se proces ubrza, ali vazduh ne sme biti prejak kako ne bi pomerao i gužvao stranice.

Ubruse menjajte redovno, a pri svakoj promeni pomerite ih na drugi deo knjige kako bi se papir ravnomerno sušio.

Kada ubrusi više ne budu upijali veću količinu vlage, knjigu možete ostaviti otvorenu pod uglom od oko 60 stepeni dok se potpuno ne osuši.

Kako vratiti knjizi prvobitni oblik?

Potpuno sušenje može trajati nekoliko dana, a kod veoma mokrih knjiga i oko nedelju dana. Kada budete sigurni da je knjiga potpuno suva, stavite je između dve ravne površine i opteretite težim knjigama.

Nakon nekoliko nedelja stranice će se uglavnom ispraviti, a knjiga će povratiti deo prvobitnog oblika.

Kod tankih džepnih izdanja postupak je sličan, ali ona mogu da se suše i okačena tako da je hrbat okrenut nagore.

Poseban oprez kod časopisa i sjajnog papira

Časopisi i knjige sa sjajnim stranicama zahtevaju dodatnu pažnju jer se takav papir lako slepi. Između listova najbolje je staviti voštani papir kako bi se sprečilo njihovo spajanje.

Ako trenutno nemate uslove za sušenje, mokru publikaciju možete privremeno staviti u kesu za zamrzavanje i odložiti u zamrzivač. Kada budete spremni, ostavite je da se potpuno odledi, a zatim nastavite proces sušenja.

Pravilnom reakcijom i malo strpljenja, čak i ozbiljno pokvašena knjiga može dobiti novu šansu i ostati sačuvana još mnogo godina.