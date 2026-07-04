Kod većine vozača trenutak kada se upali žuta lampica za gorivo izaziva blagu nervozu. Dok jedni odmah traže najbližu pumpu, drugi pokušavaju da „izvuku još malo“ i nastave vožnju što duže. Istina je da domet na rezervi nije isti za sva vozila – i može značajno da varira.

U nekim automobilima možete preći i više od 70 kilometara nakon što se upali lampica, dok se kod drugih rezerva „potroši“ već nakon 30–40 kilometara. Sve zavisi od zapremine rezervoara, konstrukcije vozila, uslova vožnje i vašeg stila upravljanja automobilom.

Šta zapravo znači kada se upali lampica goriva

Žuta lampica na instrument tabli ne znači da je rezervoar prazan, već da ste ušli u rezervu. Proizvođači najčešće ostavljaju oko 4 do 7 litara goriva kao sigurnosnu zalihu, ali tačan podatak zavisi od modela automobila.

Važno je znati da vožnja na rezervi nije bez rizika. Stručnjaci upozoravaju da učestalo „vožnja do poslednje kapi“ može dugoročno da ošteti pumpu za gorivo, jer se ona hladi i podmazuje upravo gorivom. Takođe, moguće je da se nečistoće sa dna rezervoara uvuku u filter goriva.

Koliko kilometara realno možete preći

Domet na rezervi nije fiksan broj i zavisi od više faktora:

vožnja u gradu troši više goriva nego na otvorenom putu

auto-put može biti ekonomičniji pri stabilnoj brzini

agresivno ubrzavanje i kočenje značajno smanjuju domet

klima uređaj i opterećenje vozila dodatno povećavaju potrošnju

Zbog toga jedan automobil može preći preko 70 km u idealnim uslovima, dok u gradskoj gužvi isti taj domet može pasti i ispod 40 km.

Kako da izračunate koliko vam je goriva ostalo

Ako želite približno da znate koliko možete još da vozite, postoji jednostavan metod:

Kada se upali lampica, sipajte gorivo do punog rezervoara. Pogledajte koliko ste litara dodali. Oduzmite tu količinu od ukupnog kapaciteta rezervoara. Podelite preostale litre sa prosečnom potrošnjom vašeg vozila.

Tako dobijate realnu procenu koliko kilometara vam je još ostalo do pražnjenja rezervoara.

Zašto nije dobra praksa voziti stalno „na rezervi“

Iako automobil može da pređe određenu kilometražu nakon paljenja lampice, to ne bi trebalo da postane navika. Pored mogućeg oštećenja pumpe za gorivo, vožnja na minimumu nosi i praktične rizike – dovoljno je da zapnete u gužvi ili produžite planiranu rutu i ostanete bez goriva.

Zato je najbezbednija navika da se gorivo dopunjava čim padne ispod četvrtine rezervoara, umesto čekanja da se uključi upozorenje.

Lampica za rezervu nije signal za paniku, ali jeste ozbiljno upozorenje. Domet na rezervi može biti iznenađujuće velik, ali i opasno mali – zavisno od uslova vožnje. Najsigurnije pravilo ostaje jednostavno: ne oslanjajte se na rezervu, već na redovno punjenje rezervoara.