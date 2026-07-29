Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Poreskom upravom, uhapsili su J. Č. (38) iz Šapca i Z. T. (48) iz Novog Sada zbog sumnje da su izvršili krivična dela poreska prevara, poreska utaja i pranje novca.

Kako je saopšteno, istom krivičnom prijavom u redovnom postupku biće obuhvaćeni i N. K. (33) i B. T. (1978) iz Beograda, koji se već nalaze u pritvoru zbog ranije podnetih prijava za ista krivična dela.

Prema sumnjama istražitelja, J. Č. i Z. T. su od decembra 2024. do februara 2025. godine, kao odgovorna lica u dva privredna subjekta, koristili fiktivno izdate fakture kako bi izvršili prenose novca u ukupnom iznosu od 37.428.000 dinara na račune drugih privrednih društava.

Ta društva su, kako se sumnja, bila povezana sa N. K. i B. T.

Istražitelji sumnjaju da je novac potom prebačen na lični račun N. K, koji ga je podizao u gotovini.

Na ovaj način osumnjičeni su, prema navodima policije, pribavili protivpravnu imovinsku korist od 37.428.000 dinara, dok je budžetu Republike Srbije naneta šteta od oko 14.920.000 dinara zbog neplaćenih poreskih obaveza.

J. Č. i Z. T. određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni u Više javno tužilaštvo u Novom Sadu – Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije.