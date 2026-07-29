Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane i pravna lica da su registrovane lažne elektronske poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Republički geodetski zavod i pokušavaju da izvuku novac. Iz MUP-a apeluju na oprez i pozivaju građane da ne postupaju po instrukcijama iz sumnjivih mejlova.

Kako je saopšteno, prevaranti koriste tehniku poznatu kao „email spoofing“, kojom falsifikuju adresu pošiljaoca kako bi poruka izgledala kao da je poslata sa zvanične adrese državne institucije.

U lažnim mejlovima kao adresa pošiljaoca prikazuje se:

dmspodrska@rgz.gov.rs

dok se u naslovu poruke navodi:

„SPECIFIKACIJA po ugovoru br. 09-1780/2026, od 01.06.2026. do 30.06.2026“

Iz Republičkog geodetskog zavoda potvrđeno je da sa navedene adrese nisu slali nikakve specifikacije, račune niti zahteve za uplatu.

Ne otvarajte linkove i priloge

MUP upozorava građane i firme da ne otvaraju priloge i linkove koji se nalaze u ovakvim porukama, da ne unose svoje podatke i da ne izvršavaju bilo kakve uplate na osnovu dobijenih instrukcija.

Ukoliko prime sumnjivu elektronsku poruku, građani bi trebalo da njenu autentičnost provere isključivo preko zvaničnih kanala Republičkog geodetskog zavoda.

Istraga u toku

Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom i drugim nadležnim institucijama, preduzima mere radi utvrđivanja svih okolnosti slučaja, pronalaska odgovornih osoba i sprečavanja novih pokušaja prevare.

Iz MUP-a još jednom apeluju na građane da budu posebno oprezni, jer prevaranti sve češće zloupotrebljavaju imena državnih institucija kako bi stekli poverenje žrtava.