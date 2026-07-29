Telo Srpkinje Vere Pitulić (41) pronađeno je u automobilu kraj auto-puta u Teksasu, a američka policija sumnja da je za njenu smrt odgovoran njen partner Doni Benedikt (38). Dok istraga u Americi i dalje traje, Verina porodica iz Srbije suočava se sa novim bolom – pokušavaju da prikupe novac kako bi telo voljene sestre, majke i prijateljice vratili u domovinu.

Braća ubijene žene pokrenula su akciju prikupljanja pomoći za transport njenog tela iz Sjedinjenih Američkih Država, jer troškovi prevoza i svih neophodnih procedura premašuju njihove finansijske mogućnosti.

U emotivnoj objavi naveli su da je Vera bila mnogo više od sestre – bila je stub porodice i osoba koja je svima pružala podršku.

Naša voljena sestra, majka i prijateljica tragično je izgubila život kao žrtva porodičnog nasilja. Iza sebe je ostavila dvoje dece, dva brata i mnoge ljude koji su je voleli i kojima će zauvek nedostajati. Pošto su njeni roditelji preminuli, njena braća sada nose i teret ovog nezamislivog gubitka i odgovornost da joj obezbede dostojanstven poslednji ispraćaj - navodi se u apelu porodice.

Kako su dodali, najveća želja porodice jeste da Vera poslednji počinak pronađe u Srbiji, među svojim najbližima.

Njihova najveća želja je da je vrate u njenu rodnu Srbiju, gde će počivati među svojim najbližima. Nažalost, troškovi transporta i svih neophodnih procedura prevazilaze njihove finansijske mogućnosti - stoji u objavi.

Za realizaciju transporta potrebno je prikupiti oko 50.000 dolara, a akcija pomoći pokrenuta je putem platforme „GoFundMe“. Prema poslednjim informacijama, prikupljen je deo potrebnog iznosa.

Pronađena kraj auto-puta

Policija Severnog Teksasa nastavlja istragu protiv Donija Benedikta (38), koji se sumnjiči da je ubio svoju partnerku, a potom njeno telo ostavio u automobilu pored auto-puta.

Prema navodima američkih istražitelja, Centar za hitne pozive Severnog Teksasa primio je poziv 21. jula oko osam časova ujutru da se pored auto-puta I35E u Karoltonu nalazi osoba bez svesti u vozilu.

Kada su policija i vatrogasne ekipe stigle na lice mesta, pronašli su telo Vere Pitulić.

Samo dan ranije porodica i prijatelji prijavili su njen nestanak.

Istražitelji su, nakon prikupljenih dokaza, pretražili kuću njenog partnera, a dokazi koje su pronašli doveli su do potrage za Benediktom, koji je ubrzo pronađen i uhapšen.

Policija je pozvala sve građane koji imaju informacije o slučaju da se jave i pomognu u istrazi.

„Bila je moj oslonac, moja stena“

Od Vere se oprostila i njena rođaka Marijana Pitulić, koja je rekla da je ona bila žena velikog srca i posvećena porodici.

Ona je uvek bila moj oslonac, moja stena. Mogla je sve i sve je radila sa osmehom - rekla je Marijana.

Vera, poreklom iz okoline Požege, preselila se u Teksas 2013. godine. Njeni najbliži navode da je još kao mlada pokazala veliku odgovornost i brigu prema porodici.

Nakon smrti majke, pomagala je u odgajanju mlađe braće, a kasnije je postala majka dvoje dece.

Njena porodica ističe da ne žele da Veru pamte po tragediji koja joj je oduzela život, već po dobroti, ljubavi i svemu što je pružila ljudima oko sebe.

Niko to ne zaslužuje. Ona ovo jednostavno nije zaslužila - rekla je Marijana kroz suze.

Kobna noć posle svađe

Prema informacijama koje su porodica i prijatelji preneli američkim medijima, Vera je 18. jula zajedno sa Donijem Benediktom otišla na zabavu u klub u Karoltonu.

Tokom večeri između njih je navodno došlo do svađe, a svedoci su ispričali da je Benedikt pravio ljubomorne scene i da je bio pod dejstvom alkohola.

Nakon što su napustili klub, Veri se izgubio svaki trag.

Porodica je njen nestanak prijavila 20. jula, a samo dan kasnije policija je, nakon prijave građana, pronašla automobil pored auto-puta.

Iza Vere su ostala njena deca, braća, rodbina i prijatelji koji je pamte kao osobu punu života, dobrote i ljubavi.

I dok istraga u Americi traje, njena porodica vodi novu, tešku borbu – da joj obezbedi poslednji povratak kući.

Informer