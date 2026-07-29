Službenici granične policije Crne Gore oduzeli su na graničnom prelazu Vraćenovići – Deleuša automobil marke "audi A6", kojim je upravljao državljanin Srbije A. M. (24), nakon što je utvrđeno da se vozilo nalazi na Interpolovoj listi ukradenih automobila.

Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, vozilo je kontrolisano u ponedeljak na zajedničkom graničnom prelazu Vraćenovići – Deleuša.

Proverom preko NCB Interpola Podgorica utvrđeno je da "audi A6" potražuje NCB Interpol Srbije, zbog čega je automobil odmah oduzet radi daljih provera i sprovođenja zakonom propisane procedure.

Pao i Ukrajinac sa falsifikovanom dozvolom

Istog dana, na graničnom prelazu Božaj, policijski službenici kontrolisali su i državljanina Ukrajine M. Y. (28), koji je upravljao automobilom marke "micubiši" (Mitsubishi) sa španskim registarskim oznakama.

Tokom granične kontrole na uvid je dao ukrajinsku vozačku dozvolu, za koju je proverom utvrđeno da je falsifikovana.

O slučaju je obavešten dežurni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio hapšenje M. Y. zbog sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave.

Policija nastavlja dalji rad na oba slučaja.