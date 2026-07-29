Pred Okružnim sudom u Beču danas je završeno suđenje grupi državljana Srbije koji su optuženi da su se lažno predstavljali kao vodoinstalateri kako bi ulazili u domove starijih ljudi, a zatim ih pljačkali. Najteža žrtva bila je 88-godišnja penzionerka iz Donje Austrije, koju su osumnjičeni pretukli, vezali i ostavili bespomoćnu u kući.

Prema navodima sa suđenja, organizator grupe uhapšen je po evropskoj poternici i trenutno se nalazi u zatvoru u Bosni i Hercegovini.

Na optuženičkoj klupi Okružnog suda u Beču našao se 19-godišnji državljanin Srbije zajedno sa još četvoricom muškaraca, koji su odgovarali zbog sumnje da su organizovali i izvršavali seriju razbojništava.

Brutalan napad na staricu

Najpotresniji slučaj dogodio se u Donjoj Austriji, gde su osumnjičeni pozvonili na vrata 88-godišnje žene predstavljajući se kao vodoinstalateri.

Kada ih je pustila u kuću, fizički su je savladali, pretukli, vezali i začepili joj usta, ostavivši je nemoćnu u spavaćoj sobi.

Iako su primenili brutalnu silu, iz kuće su odneli svega 120 evra i mobilni telefon.

Uvek isti način prevare

Kako je utvrđeno tokom postupka, članovi grupe koristili su isti obrazac delovanja.

Predstavljali su se kao majstori koji nude povoljno održavanje bojlera, nakon čega bi jedan od njih ušao u kuću i ostavio vrata odškrinuta kako bi ostali mogli da uđu, zaplaše žrtvu i ukradu novac i dragocenosti.

Poslednji pokušaj pljačke nije im uspeo jer im bečki penzioner nije dozvolio ulazak u stan.

Kazne do sedam godina zatvora

Sud je optuženima izrekao kazne zatvora u trajanju od dve i po do sedam godina.

Najstrožu kaznu dobio je 19-godišnji državljanin Srbije, koji je prema presudi učestvovao u brutalnom napadu na 88-godišnju penzionerku.

Presude za sada nisu pravosnažne, prenose Nezavisne.