Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu određeno je zadržavanje do 48 sati pripadniku tzv. kosovske policije A.V. (34) sa teritorije AP KiM, osumnjičenom da je u stanu u Sokobanji svoju devojku držao zatvorenu i da je zlostavljao. On je osumnjičen za krivično delo protivpravno lišenje slobode na štetu svoje emotivne partnerke I.Ž. sa teritorije grada Kruševca, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Osumnjičenom je izrečena u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici hitna mera privremene zabrane prilaska i komunikacije prema oštećenoj u trajanju od 48 časova, u kom roku će biti saslušan u tužilaštvu.

Sumnja se da je on od 27. do 28. jula protivpravno lišio slobode oštećenu tako što je držao u stanu u Sokobanji, a za to vreme je postupao na naročito svirep način prema njoj i zadao joj povrede koje su kvalifikovane kao lake telesne povrede.