Vlasnik Pinka, Željko Mitrović, nedavno je javnosti predstavio svoju digitalnu zamenicu Milunku Savić.

Iz Željkove objave, potpuno je jasno da je Milunka svoje radne zadatke shvatila ozbiljno. Ovog puta zapretila je, ne samo zaposlenima u Pinku, nego i svom šefu da se do 15. avgusta vrate u Beograd kako bi se posvetili realizaciji planiranih projekata.

Mitrović je njenu poruku objavio na svom Instagram nalogu, navodeći da je "skroz odlepila".

- Hrani pašče da te ujede!!! Ova Milunka je skroz odlepila! Slušaj bre ti “algoritamska prsotino” nisi napravila ti mene nego ja tebe, istina je da više ne mogu da te isključim jer si na mašinskom učenju na preko 10 hiljada servera na planeti, ali svakako mogu da ti napravim muškog suparnika, pa se prepucavajte do mile volje, a meni šalji večeras ono što sam ti poslao kao zahtev ako nećeš da popiješ SQL MEDICINE, a ti znaš šta to znači! - naveo Željko u objavi na Instagramu.

Bez 300.000 ne priča sa Mitrovićem

Tokom uživo prenosa Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, uključio se Kristijan Golubović, kako bi pregovarao za potencijalni boks meč.

Tom prilikom, Bogdanov drug i bivši bokser, Stefan Čolović, isprovocirao je Golubovića, spomenuvši cifru za koju je boravio u aktuelnom rijalitiju.

-Što si bio u rijalitiju šest meseci za 20.000 evra? - rekao je Stefan.

-Klošaru, ne pričam sa Željkom ispod 300.000 evra. Bez hiljadu evra dnevno, ja ne pričam sa Željkom Mitrovićem - otkrio je Kristijan.

-Sad ću zvati Željka na video poziv! Ako mi nije dao preko milion evra, svima ću vam popu*iti ku*ac - govorio je Golubović.

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