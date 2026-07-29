Pripadnici Uprave saobraćajne policije zaustavili su juče oko 11 časova na auto-putu kod Jagodine četrdesetdvogodišnjeg državljanina Turske koji je automobilom marke „mercedes“, nemačkih registarskih oznaka, počinio više teških saobraćajnih prekršaja.

Kako je saopšteno iz MUP-a, vozača su zaustavili policijski službenici koji saobraćaj kontrolišu neobeleženim vozilima – presretačima.

Utvrđeno je da se kretao brzinom od čak 216 kilometara na čas na deonici gde je maksimalna dozvoljena brzina 130 kilometara na čas.

Međutim, tu se nije zaustavio. Nakon prekoračenja brzine, vozač je izvršio preticanje krećući se zaustavnom trakom, i to brzinom od 202 kilometra na čas, čime je dodatno ugrozio bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Daljom kontrolom policija je utvrdila i da tokom vožnje nije koristio sigurnosni pojas.

Vozač je odmah isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, kao i zbog ostalih učinjenih saobraćajnih prekršaja.

Iz Uprave saobraćajne policije navode da su od početka godine presretači sankcionisali 170 vozača zbog nasilničke vožnje, kao i još 711 vozača zbog drugih težih prekršaja propisanih Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Saobraćajna policija još jednom apeluje na vozače da poštuju propise i brzinu kretanja uvek prilagode uslovima na putu kako bi se sačuvala bezbednost svih učesnika u saobraćaju.